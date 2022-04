Actuacions en directe, tallers i nova oferta gastronòmica a Caldea per Setmana Santa

Escaldes-EngordanyLa Setmana Santa és l'última oportunitat per gaudir de la temporada de neu d'Andorra amb el seu màxim esplendor. Les nevades de la darrera setmana auguren unes bones condicions a les pistes d'esquí al Principat, assegurant així una Setmana Santa a ple rendiment al país. L’oferta de shopping, natura, i wellness segueix sent el centre d’atenció. Per això, Caldea ha preparat aquesta cita del calendari vacacional amb espectacles i animacions específicament pensades per als visitants.

D'una banda, l'espectacle Hydrox, d’acrobàcies en teles, i que ja s'ha representat aquest hivern al Termolúdic, tornarà a ser el protagonista a l'spa més gran de Caldea. Els dies 9, 10, 14, 15, 16 i 17 d'abril hi haurà l'actuació a les 11.40 hores i a les 21.40, i els usuaris podran tornar a vibrar amb els jocs d'aigua, llums i les figures dels acròbates en teles, acompanyats per la veu d’una solista en directe. Per l'altra, Innú oferirà les Champagne Sessions, una animació que s'ha estrenat aquest hivern amb molt èxit, ja que els visitants es prenen una copa mentre s'estan a l'aigua del jacuzzi a ritme de la música en directe d'un saxofonista. Així, aquestes sessions tindran lloc els dies 8, 9, 14, 15, 16 i 17 d'abril, de 18 a 22 hores, en sessions de quinze minuts.

També s'han ampliat els tallers wellness, afegint monotemàtics de nutrició, i consolidant els més exitosos com els del ritual del té i el mític dels bols tibetans. A més, s'estrena una nova carta al Restaurant Blu, de caràcter Bistrot francès amb elaboracions saludables i adaptades a tots els gustos i paladars, i que també es complementen amb actuacions de música en directe.

Bon ritme de reserves

Les reserves per a la darrera cita de la temporada de neu avancen a bon ritme i amb molt bones perspectives. Els dies més intensos seran el divendres i el dissabte on els spas ja es troben pràcticament plens amb les pre-reserves en l’horari de tarda-nit, el més demandat. El volum de reserves de grups d’escolars per aquest març, per exemple, ja ha estat superior que en dates prepandèmiques i les reserves per la cua de l’abril i per la resta de la primavera són molt esperançadores, també superant les xifres del 2019.

Tot i l’aixecament de totes les restriccions guvernamentals per la Covid, Caldea manté un aforament limitat al 70% de la seva capacitat per garantir el confort, i recentment ha eliminat la mascareta aquàtica, i també l'ús el passaport covid. No obstant això, a l’spa es continuen aplicant els tractaments i protocols de desinfecció i neteja específics, per continuar vetllant tant per la seguretat dels visitants com de l'equip de treballadors.

Un cop finalitzada la Setmana Santa, Caldea farà l’aturada tècnica obligatòria als seus spas: el Termolúdic i Likids tancaran del 19 d’abril al 20 de maig, mentre que Inúu ho farà del 21 de maig al 30 de juny. Durant el tancament del Termolúdic, Inúu oferirà una entrades a un preu especial (donat que no es podrà accedir al Termolúdic des d’aquest spa) i es planificaran diverses sessions de Champagne Sessions els dijous, dissabtes i diumenges. Les actuacions dels dijos estan ientades a seduir clients residents de país com a fórmula d’afterwork.