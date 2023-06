Advertència per l'esclat de la bombolla dels pisos

Andorra la Vella"Quan veus el lloguer d'un pis a Andorra la Vella per 15.000 euros al mes o de dos milions per un pis al centre hi ha alguna cosa que se'ns n'ha anat de les mans". Així explica un immobiliari la por que s'ha instal·lat al sector per l'aturada en sec de la venda de pisos i la desaparició del mercat de lloguer. Les incògnites són molt importants respecte a si s'està en un cicle curt de frenada, si és un cicle llarg o directament la bombolla de preus a Andorra esclatarà.

Les operacions immobiliàries estan sota mínims. Segons diferents immobiliaris, només se'n fa alguna, normalment per part de les filials de grans immobiliàries a escala mundial, en els casos on algun nou resident vol tant si com no comprar un habitatge al país. "La majoria dels nous residents ja no compren pis, encara que s'ho puguin permetre, perquè consideren que ja no és un bon negoci per l'escalada brutal de preus", segons comenta un altre immobiliari.

"En els propers mesos sabrem si és gall o gallina", apunta un tercer. La pujada dels tipus d'interès ha estat el detonant de l'aturada del mercat de venda i ningú sap a hores d'ara com evolucionaran. El mercat del lloguer ni hi és ni se l'espera. La gran majoria de pisos estan en renovació forçosa i per tant no estan disponibles. Com hi ha molt pocs en el mercat, "els preus poden ser demencials", conclou un dels immobiliaris.