Air Nostrum, que opera la connexió aèria entre Madrid i Andorra-La Seu, instaurarà un tercer vol entre setmana

Andorra la VellaEl Govern d'Andorra ha confirmat que Air Nostrum seguirà operant la ruta entre l'Aeroport Andorra-La Seu i Madrid-Barajas al llarg de l'any que ve. I com a novetat, la companyia aèria oferirà una tercera freqüència entre setmana, que se sumarà a les que ja hi ha els divendres i els diumenges des que es va estrenar la connexió, el 17 de desembre de 2021.

L'executiu andorrà, que s'encarrega de la promoció comercial del camp de vol urgellenc (propietat d'Aeroports de Catalunya), ha incrementat fins a un màxim de 830.000 euros el pressupost que destina a la prestació d'aquest servei, tal com informa Ràdio Seu. Una xifra que anirà descendint en funció de l'ocupació dels vols. D'altra banda, s'adequaran els horaris un cop estigui enllestit el sistema d'abalisament de la pista, que podria entrar en funcionament durant els primers mesos de 2023.

A banda d'ajudar a atraure turisme de qualitat i negocis al Pirineu, el programa de vols permet connectar amb 64 destinacions, 23 d'elles a diversos països europeus, gràcies a la varietat de rutes que ofereix Madrid-Barajas. El ministre andorrà de Presidència, Economia i Empresa del Govern d'Andorra, Jordi Gallardo, s'ha mostrat "tranquil" pel fet que només una companyia s'hagi presentat al concurs convocat per l'executiu, perquè creu que això es compensa amb la "satisfacció" dels clients que ha sabut demostrar Air Nostrum al llarg d'aquest primer any d'operacions.

De fet, en aquest període només s'han comptabilitzat quatre desviaments i no hi ha cap cancel·lació derivada de les condicions meteorològiques. A més a més, l'ocupació mitjana dels vols s'ha mantingut a tocar del 70%, tot confirmant així la bona rebuda que hi va haver a la passada campanya d'hivern. Una xifra que, segons Gallardo, ha superat "amb escreix" les expectatives inicials tant del Govern andorrà com del català. De fet, inicialment la concessió s'havia planificat només per a l'època d'esquí, però la rebuda va ser tan bona que s'ha mantingut la resta de l'any, amb horaris adaptats a la temporada d'estiu.

El ministre ha avançat que l'aixecament de les limitacions, amb l'estudi de seguretat aeronàutic, permetrà que durant el 2023 es pugui ampliar el nombre de places disponibles de les aeronaus fins a 72, quan ara es trobaven restringides a 53. Pel que fa al fet de programar una tercera freqüència intersetmanal a Madrid, Gallardo ha destacat que de moment "no es pot donar res per fet" però que tant el govern com Air Nostrum es mostren predisposats a formalitzar l'acord. Tot i això, el ministre ha recordat que per tancar el pacte és necessari el compromís del sector privat, al qual se li reclama una aportació d'una tercera part del cost total quant a la compra de bitllets.