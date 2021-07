Els ajuts per a la matrícula universitària dels estudis de tercer cicle poden arribar al 70% de l'import

Andorra la VellaEl termini per sol·licitar els ajuts per al pagament de les matrícules universitàries dels estudis de tercer cicle s'obre el dia 15 i finalitza el 22 d'octubre. Tal com ha comentat el ministre portaveu, Eric Jover, la novetat de la convocatòria és que es podrà arribar a satisfer, com a màxim, el 70% de l’import de la matrícula universitària ordinària per realitzar estudis de tercer cicle fins a exhaurir la totalitat de la partida de 3.000 euros destinada a aquesta convocatòria.

Jover ha explicat que si bé en anys anteriors els ajuts eren del 50% de l’import de la matrícula, enguany es repartirà a tots els beneficiaris aquesta dotació fins exhaurir la totalitat de la partida pressupostària, podent arribar fins al 70% de l’import si hi ha partida disponible.

Els candidats han de complir, com a mínim, un dels criteris següents: ser nacional andorrà/ana, amb residència legal i efectiva al Principat; tenir la residència legal i efectiva al Principat d’Andorra i desenvolupar el doctorat a ple temps, de manera presencial, en una de les universitats del país i/o estar matriculat en un programa de doctorat oficial. També caldrà justificar que no es rep cap ingrés mensual brut fix igual o superior a 1.500 euros i la matrícula presentada no pot haver estat subvencionada prèviament pel Govern.

La convocatòria d’ajuts per al pagament de les matrícules universitàries dels estudis de tercer cicle és una de les que rep major nombre de sol·licituds, des de l’any 2009 fins l’any 2020 s’han atorgat un total de 86 ajuts.