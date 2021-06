Alerta de 'pishing' a Crèdit Andorrà

Andorra la VellaAlguns clients de Crèdit Andorrà reben aquests dies correus electrònics que, en nom de l'entitat, els demanen dades personals, financeres i contrasenyes. L'entitat explica que davant aquesta situació, coneguda com a 'pishing' o intent d'estafa, l'usuari no ha de fer-ne cas i ha d'eliminar el correu de la seva safata d'entrada. Crèdit Andorrà recorda que mai no demana ni el nom d'usuari ni la contrasenya a cap dels seus clients per via de correu electrònic o per SMS.

El 'pishing' és una tècnica de ciberdelinqüència que es produeix quan un estafador envia un correu electrònic fent-se passar per una persona o entitat per sol·licitar informació personal i financera, com pot ser la targeta de coordenades o un número de compte. Els experts en ciberseguretat aconsellen no respondre els requeriments, fixar-se si hi ha errades d'ortografia en el text o de caràcters estranys en l'adreça i, en cas de dubte, contactar amb l'entitat. També aconsellen canviar cada cert període de temps les contrasenyes de les diferents adreces electròniques.