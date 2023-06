Allau de sol·licituds d'informació per comprar accions d'Unnic

Andorra la VellaL'anunci de l'emissió d'accions d'Unnic ha propiciat una allau de sol·licituds d'informació al centre d'oci integral que fins al moment s'enfilen prop del mig miler. Així ho ha manifestat el director general, Ivan Armengod, qui ha puntualitzat que entre dilluns i dimarts van rebre prop de 300 peticions, mentre que després de la presentació pública, que va tenir lloc aquest dijous, en van rebre més de 160 més "en vuit hores".

D'aquesta manera, davant el gran interès que està generant l'emissió d'accions, es recomana que les persones interessades a adquirir-ne que ho facin "com més aviat millor i no ho deixin per l'últim dia", ja que, recorden, que l'adjudicació es durà a terme per ordre d'arribada, tot i que l'inici del procediment de compra no s'iniciarà fins dilluns vinent. En relació amb l'adquisició, Armengod ha indicat que les persones que fins al moment s'han posat en contacte amb el centre integral d'oci han aportat les seves dades per començar a preservar, però no serà fins dilluns que es començaran a posar en contacte per tal d'obtenir la informació necessària per comprar les accions.

Entrant al detall, a partir de dilluns els potencials accionistes hauran d'aportar la informació personal dels interessats, com el nom, cognom i targeta de residència o passaport, i el nombre exacte d'accions que volen per reservar-les. Llavors, s'iniciarà el procés de verificació de la informació, com per exemple que la targeta de resident no estigui caducada, i si la persona compleix, procedirà a fer la transferència i fer efectiva la compra d'accions davant de notari. "És un procés molt senzill, però preferim comprovar les dades abans que es diguin a terme les transferències", ha comentat.

Cal recordar que el centre integral d'oci posa al mercat dues tipologies d'accions, les de classe B a un cost de 1.000 euros cadascuna i les de classe A, a 150.000 euros. Els residents i empreses jurídiques andorranes que n'adquireixin gaudiran de grans avantatges que, tal com ha apuntat Armengod, faran "que l'acció (de classe B) es pagui molt ràpidament", com són descomptes a les àrees de restauració i d'esdeveniments, seients prioritaris per als espectacles; invitacions exclusives a esdeveniments especials, o la participació en diferents àrees del complex com la zona de joc, d'espectacles o de restauració. "Hem ofert un paquet prou atractiu perquè qui ho vulgui en pugui formar part", ha conclòs. Per tal d'adquirir les accions, els interessats hauran d'emetre les seves sol·licituds mitjançant la pàgina web www.unicandorra.com, tot i que de manera paral·lela també s'establirà un punt fix per tal de fer-ho de manera presencial.