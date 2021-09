Ampliada en 300.000 euros l’ajuda per a la rehabilitació d’habitatges

Andorra la VellaEl Govern ha decidit dotar amb 300.000 euros més el programa Renova per a la rehabilitació d'habitatges. Aquest import se suma als 1,5 milions amb què havia estat dotat inicialment el programa d'ajudes. Tal com ha manifestat el ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, aquest projecte té un doble objectiu, d'una banda, tenir "un efecte multiplicador de l'economia" i de l'altra, donar un impuls a la sostenibilitat. També ha recordat que "l'esforç amb el projecte Renova no s'acaba aquí", ja que hi ha la intenció que de cara a l'any que ve el pressupost disponible per a aquestes ajudes continuï augmentant.

Aquesta ha estat una de les decisions relacionades amb el medi ambient que han pres aquest dimecres el consell de ministres, que també ha decidit treure un concurs per a la realització dels treballs de disseny i producció d'una campanya de comunicació sobre la llei d'economia familiar. La voluntat és impulsar una campanya de conscienciació ciutadana per generar un impacte mediàtic positiu per poder sensibilitzar, conscienciar i informar a les persones sobre l'economia circular, tant des del punt de vist global com sobre el que preveu el projecte de llei d'economia circular, actualment en tràmit parlamentari. Cal tenir en compte que el projecte de llei té una implicació directa sobre la vida quotidiana de la ciutadania. Les empreses interessades tindran fins al 27 d'octubre per fer les seves ofertes.

D'altra banda, també s'ha decidit licitar el concurs per a la prestació de serveis d'inspecció, control i certificació de la producció de productes agraris i productes alimentaris ecològics. Amb aquest pas, el ministeri cerca una empresa que s'encarregarà d'aplicar un règim d'inspecció i control a tots aquells operadors que duen a terme activitats agràries o altres que tenen com a finalitat la producció, transformació i comercialització de productes ecològics a fi de garantir que aquests són conformes al que estableix la llei i el reglament corresponent.

Jover també ha informat que aquest mes d'octubre es recupera la fira concurs del bestiar després que l'any passat no es pogués celebrar per la pandèmia. El consell de ministres ha aprovat l'autorització per a la reserva de crèdit en concepte de premis i de participació en aquest certamen, que aquest any arriba a la 42a edició.