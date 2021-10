Andbank comercialitza a Andorra un fons que inverteix en hotels

Escaldes-EngordanyAndbank ha iniciat a Andorra la comercialització del fons de capital de risc Atalaya, estructurat i gestionat per Navis Capital Desarrollo, que preveu invertir en hotels de costa situats en les principals zones de platja de la costa espanyola.

Amb una grandària objectiva d'entre 150 i 200 milions d'euros (palanquejament inclòs), Atalaya preveu la compra d'entre sis i deu hotels de quatre estrelles, mitjans -aproximadament 150-200 habitacions de mitjana-, i situats fonamentalment a les illes Balears, les Canàries i la Costa del Sol, destinacions habituals tant del turisme de sol i platja nacional com europeu. Amb l'objectiu de proporcionar més protecció a la inversió, el vehicle té previst adquirir tant el negoci hoteler com els immobles, informen des d'Andbank.

THB Hotels, grup empresarial de propietat 100% familiar, especialitzat en la gestió d'hotels de costa des de fa 30 anys (actualment amb un portfolio de 16 hotels en gestió), serà l'operador preferent dels actius adquirits per aquest.

La previsió de durada del fons és de sis anys i la TIR objectiva és pròxima al 15%. Segons el director de producte d’Andbank Andorra, Paras Bhagtani, “la crisi originada pel coronavirus ha impactat de manera significativa en el sector hoteler espanyol. Creiem en una ferma recuperació del sector turístic després de la pandèmia i que de ben segur Espanya continuarà sent un referent en aquest sector. Volem oferir als nostres clients l'oportunitat de poder invertir i diversificar les seves carteres amb aquests tipus de productes d'economia real".

Per part seva, Stephan Koen, soci de la gestora Navis Capital Desarrollo, considera que “la inversió en Atalaya és una oportunitat per a l'inversor per a l'obtenció d'un retorn atractiu sobre una inversió en el sector hoteler i amb un subjacent immobiliari que ofereix una protecció addicional a l'inversor".

El fons de capital risc Atalaya, registrat a la CNMV, està dirigit a grans patrimonis i clients de banca privada i requereix un tiquet mínim d'inversió de 250.000 euros.