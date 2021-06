Andbank obre un compte de corresponsalia amb Citibank

Andorra la VellaAndbank ha obert un compte de corresponsalia en dòlars nord-americans amb Citibank, entitat de referència a escala internacional i una de les corporacions bancàries i financeres més gran dels Estats Units.

L’obertura ha estat possible després d’haver superat amb èxit un procés llarg i exhaustiu de 'Due Diligence', en el qual Citibank ha revisat, analitzat i valorat les millors pràctiques del mercat en àmbits com ara el compliment normatiu (amb especial atenció en temes de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme), les operacions i gestió dels riscos associats o el control intern.

Des d'Andbank informen que aquest acord de corresponsalia suposa "una fita rellevant" tant per a ells com per al sector bancari andorrà en tant que "reforça la confiança en un banc del Principat per part de les institucions financeres dels Estats Units". Andbank es converteix així en la primera entitat del país en aconseguir rebre de Citibank serveis de corresponsalia amb dòlars nord-americans.

D’aquesta manera, l’entitat disposa ara dels serveis de corresponsalia de dues entitats de gran prestigi internacional, BNY Mellon i Citibank, un fet que "reforça el creixement d’Andbank i la recerca de l’excel·lència per donar més i millors serveis als seus clients", destaquen.