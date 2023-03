Andbank organitza un concert solidari pel 20 d'abril en benefici del banc de perruques oncològiques

Andorra la VellaAndbank organitza pel proper 20 d'abril un concert solidari a càrrec de 'Los Mustang & Los Diablos' per recaptar diners en benefici del banc de perruques oncològiques, un servei que ofereix el centre d'estètica Kerala que es troba ubicat al centre d'Andorra la Vella. L'actuació, que tindrà lloc a partir de les 20 hores, se celebrarà al Centre de congressos de la capital, i s'espera assolir la capacitat màxima de 900 persones.

Les entrades, que es posen a la venda a un preu de 10 euros, ja es poden adquirir a través del web www.andorralavella.ad/entrades o bé de manera presencial al Centre cultural la Llacuna, de dilluns a divendres de les 8 a les 15.30 hores. La recaptació es destinarà íntegrament a l'adquisició de més perruques pel banc.

Tal com ha explicat aquest dimecres la responsable del banc de perruques oncològiques, Nelly García, el servei que s'ofereix és totalment gratuït i s'adreça a aquelles persones, principalment dones, que es troben en tractament de quimioteràpia i, per tant, "han perdut el cabell o estan a punt de perdre'l". Una vegada s'adrecen al centre, els usuaris són rebuts per una professional formada en oncologia estètica que explica el funcionament de les perruques, el seu manteniment, i tota la informació necessària per dur-les correctament. "Són totalment naturals i cada vegada en necessitem més per ajudar a tothom", ha dit.

Precisament, el servei es va iniciar amb cinc perruques i n'ha rebut altres cinc gràcies a la col·laboració d'Andbank. Tot i això, García ha posat en relleu que encara "no són suficients" perquè "cada vegada entra més gent preguntant", sobretot persones joves. De fet, actualment hi ha dues persones en llista d'espera per tal de poder ser ateses. És per això que ha remarcat la importància de disposar de més recursos econòmics per tal de poder oferir el servei a totes les persones que ho necessiten.

Per la seva banda, la directora de Banca País d'Andbank, Maria Suárez, ha anunciat que des de l'entitat es continuarà donant suporta diferents accions que es posin en marxa al llarg de l'any per continuar donant suport a la iniciativa. A més, ha volgut animar al públic a participar en el concert solidari manifestant la gran ajuda que suposen les perruques per a les persones que ho necessiten.