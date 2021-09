Andbank signa un conveni de distribució amb Everwood Capital

Andorra la VellaAndbank ha signat un conveni de distribució amb Everwood Capital per comercialitzar des d’Andorra el fons Everwood V, que inverteix en la construcció de projectes fotovoltaics sense subsidi al sud d'Europa. "Després de l'èxit aconseguit amb els fons anteriors de la gestora, que van obtenir rendibilitats anuals netes d’entre un 17,8% i un 33,1%, Andbank dona l'oportunitat d'invertir en el vehicle de manera preferent als seus clients de banca privada", informen des de l'entitat.

El fons Everwood V té el focus en projectes al mercat -sense risc regulador i sense subvencions- a la Península Ibèrica, Portugal i Itàlia i se centra a invertir en la construcció d'un portafoli diversificat de plantes fotovoltaiques. Aquest fons pretén oferir a l'inversor un accés directe a actius renovables en un moment en què els mercats s’estan alineant cap a la indústria energètica renovable.

Segons el director de productes d’Andbank, Paras Bhagtani, “tan governs com empreses s'estan alineant per lluitar contra el canvi climàtic. A Andbank Andorra també en volem formar part i creiem que aquest sector suposa una gran oportunitat d'inversió i diversificació per als nostres clients."

“Després d'haver aconseguit l'objectiu inversor del Fons IV amb 300 milions d’euros i c.1.000 MW compromesos en projectes fotovoltaics de nova construcció i amb un 'pipeline' de projectes atractius, comercialitzem el nostre Fons V que pretén oferir a l'inversor un accés directe a actius renovables en un moment òptim i de gran visibilitat de la indústria renovable a futur”, ha assegurat Alfredo Fernández Agras soci fundador d’Everwood Capital, gestora líder en energies renovables. “Everwood Fons V ja té compromisos per més de 150 milions d’euros i compta amb una cartera de 18 projectes amb un total de 1.097 MWs que s'espera entrin en operació durant el 2023”, ha afegit.

Per a José Antonio Urquizu, també soci fundador d’Everwood Capital, el fons "ofereix a l'inversor accés a oportunitats d'economia real de retorn atractiu, amb un risc delimitat i de la mà d'un equip gestor provat amb un 'track-rècord' destacat en els seus fons anteriors”.

Un cop feta la inversió, l'equip gestor d’Everwood Capital s'encarrega de la gestió activa de tota la cadena de valor de cadascun dels projectes- desenvolupament, construcció, finançament, cobertura de preus de mercat mitjançant PPAs, optimització d'ingressos, opex, impostos, etc.-. La firma preveu vendre el dossier d'actius, una vegada estiguin en operació el 2026, a grans companyies, sent els compradors naturals les companyies industrials (elèctriques i companyies de petroli i gas) o les grans entitats financeres (fons, asseguradores, fons de pensions).

Everwood Capital, a més de clients de banca privada, complementarà el 'fundraising' amb inversors rellevants internacionals.