Andbus rep el certificat de llum verda

Andorra la VellaLa companyia de transport Andbus ha rebut de les mans del director de FEDA, Albert Moles, el certificat de Llum Verda que el certifica com una empresa que segueix els criteris de sostenibilitat i més concretament, per les energies renovables. D'aquesta manera, es posiciona com la primera companyia del sector del transport que se suma a la Llum Verda i certifica que el 100% de l'energia que consumeix és d'origen renovable.

El segell Llum Verda de FEDA reconeix les empreses que han adquirit un certificat d'origen d'energia renovable que emet l'Oficina de l'Energia i el Canvi Climàtic del Govern i que certifica l'origen renovable de la totalitat de l'electricitat consumida. D'aquesta manera, es garanteix que cada kWh consumit prové de fonts renovables.

Andbus mostra el camí perquè la resta d'empreses del sector del transport se sumi a aquest tipus d'iniciatives pel fet que transport i energia estan molt vinculats l'un amb l'altre. L'aposta per la Llum Verda genera un estalvi d'emissions de CO₂ al minimitzar les emissions generades.

En una clara aposta per la preservació de l'entorn, Andbus continua apostant pels certificats d'energia verda, com a part de l'estratègia de l'empresa. El ja conegut certificat de Petjada de Carboni se li cal afegir aquest de Llum Verda, en el que ha estat un pas més de la companyia per contribuir al respecte i a la preservació de l'entorn.

D'aquesta manera, l'empresa contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides consumint Llum Verda.