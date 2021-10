Andorra celebra el pont del Pilar

Andorra la VellaEnguany el 12 d'octubre, festa nacional a Espanya, permet fer un pont de quatre dies. La celebració de la constitució espanyola -que coincideix també amb la Mare de Déu del Pilar- cau en dimarts, així que molts espanyols s'agafen el dilluns de festa i gaudeixen d'un cap de setmana llarg que comença el mateix divendres a la tarda. Davant els bons auguris d'aquestes mini vacances, els comerços andorrans s'han preparat per a l'arribada de centenars de visitants que inundaran els carrers del centre comercial d'Andorra la Vella, i el sector, amb els grans magatzems Pyrénées al capdavant, han organitzat activitats per fer més rodona l'experiència de compres.

El punt festiu de referència d'aquest cap de setmana llarg se situa a la planta baixa de Pyrénées, que tindrà un DJ i una degustació de còctels gratuïts situats a la secció d'accessoris. La festa es pot gaudir els dies 8,9,10 i 11 de 17 a 21 h. Aquells visitants que s'acostin al servei de cocteleria podran provar les diferents modalitats de Tònica Schweppes (clàssica, pink, zero...) juntament amb la ginebra de qualitat de Bombay sapphire.

DJ i degustació de còctels a Pyrénées Andorra.

Dies de l'accessori

I no només això, per celebrar el pont del Pilar, Pyrénées Andorra ha posat en marxa la campanya 'Dies de l'accessori', amb un 15% de descompte exclusiu per als clients MyPyri (recordeu, fer-se de MyPyri és gratuït!). La promoció va del 7 al 17 d'octubre i permet trobar marques exclusives i últimes novetats de Paloma Barceló, Beatriz Furest, Govou, entre d'altres, a un preu molt atractiu.