Andorra es desmarca de França i Espanya i no bonificarà el preu dels carburants per a la població

Andorra la VellaEl Govern no té previst subvencionar un percentatge del cost dels carburants per abaratir el preu que paga l'usuari. A diferència de les mesures impulsades pels països veïns, França paga 15 cèntims per litre i Espanya, 20, des de l'Executiu consideren que tenen menys marge per ajustar els preus. Malgrat això, el ministre portaveu, Èric Jover, ha explicat aquest dimecres durant la roda de premsa posterior al consell de ministres que estan “analitzant si es pot aplicar alguna mesura addicional que sigui acotada temporalment”.

