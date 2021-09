Andorra ja disposa d'una incineradora de mascotes

Andorra la VellaLa primera incineradora de mascotes del Principat obre les portes a la parròquia d'Encamp. Argos és fruit d'una necessitat i d'un buit que existeix a Andorra, tal com indiquen des de l'empresa a través d'un comunicat. Fins al moment, quan un animal de companyia moria, hi havia dues opcions: o bé s'exportaven les restes a França o Espanya per procedir a la incineració individual que es podia allargar fins a tres mesos o bé s'incinerava al forn crematori col·lectiu del Principat, on també es cremen restes càrnies i de residus.

Argos ofereix el servei d'incineració dels animals de companyia vetllant en tot moment per la mascota amb entrega de cendres dins les urnes, sempre amb respecte i la màxima cura. A més, l'espai compta amb una sala de vetlla per a poder acomiadar les mascotes d'una manera més propera, donant l'espai i el temps necessari a totes aquelles famílies que vulguin dir l'últim adeu d'una forma més íntima i personal.