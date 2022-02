Andorra ja ven tabac com ho feia abans de la pandèmia

Andorra la VellaA mesura que passen els mesos cada cop són més indicadors que tornen a les xifres prepandèmia. Un dels més assenyalats, pel percentatge que suposa per al PIB, és el tabac. El departament d’Estadística de Govern ha donat a conèixer aquesta setmana que les importacions de tabac s’han situat, durant el gener, en xifres anteriors a l’aparició del Sars-Cov-2 al Principat. La del tabac és una dada que ve acompanyada d’altres indicadors -la majoria associats al turisme i al consum- que també assenyalen el camí de la recuperació econòmica en el sistema andorrà, com les entrades de vehicles per la frontera o les pernoctacions en hotels del país.

Segons dades publicades aquesta setmana sobre la duana, aquest mes de gener s'ha recuperat la recaptació, en un 103,5%, respecte al 2021, quan el país es trobava en plena aturada i amb les restriccions de mobilitat dels països veïns. Concretament, els ingressos nets registrats en aquest inici d'any se situen en gairebé 16 milions d'euros, mentre que el gener de l'any passat van ser de 7'8. En comparació amb el 2020, abans de l'esclat del virus, els ingressos també són superiors en un 0,2%, ja que es van ingressar 15.8ME, fet que demostra aquesta recuperació de l'economia andorrana.

Més al detall, en les dades publicades es desprèn que la recuperació de la recaptació prové, principalment, per l'increment de les taxes relatives a les importacions de tabac i de begudes, per les quals es van ingressar 7.5ME i 623.393,97 euros, respectivament. Respecte al 2021, els ingressos per taxes d'importacions de tabac van augmentar un 173,5% i en referència el 2020 ho han fet un 6,8%. Quant a les begudes, en comparació l'any 2021 hi ha hagut un augment del 112,4% i respecte del 2020 ha sigut del 0,8%.

D'altra banda, els ingressos per taxes d'importacions de combustibles minerals han estat de 4.3ME, el que equival a un increment del 72,3% respecte a l'any anterior i a una caiguda del 7,2% en comparació amb el 2020. Finalment, quant a la categoria d'altres mercaderies, els ingressos de duana al gener s'han situat en 3.4ME euros, amb un increment del 52,6% respecte del 2021 i amb una baixada del 3,2% respecte al gener d'abans de la pandèmia.