Andorra: un mercat laboral en declivi

Andorra la VellaLa crisi provocada per la pandèmia ha posat al descobert més que mai un problema latent que ha esdevingut un maldecap per a la majoria d’empreses del país. La dificultat per trobar personal, especialment qualificat, ha dut a alguns empresaris a posar en pràctica actituds poc lleials amb la competència. A les portes de la temporada d’hivern s’han incrementat els casos de gerents o responsables d’algunes empreses que ofereixen condicions lleugerament millors a les que el treballador tingui per captar-lo.

Al Pas de la Casa, per exemple, alguns treballadors consultats per aquest mitjà asseguren que han anat a treballar al negoci del costat a canvi d’un increment salarial de 50€ mensuals, ja sigui cotitzat a la CASS o bé a final de mes dins d’un sobre. La “guerra” declarada en el mercat laboral s’ha estès a tot el país i ha començat a obrir ferides entre empreses. D’exemples n’hi ha nombrosos, i a totes les parròquies. A Andorra la Vella l’obertura d’un nou establiment de restauració a l’avinguda Meritxell ha dut a algun responsable d’aquest projecte a visitar locals de la competència per observar empleats i oferir-los directament, i suposadament, condicions lleugerament més atractives perquè canviïn de lloc de treball.

El robatori de treballadors entre empreses no és nou ni exclusiu dels negocis vinculats directament al turisme com poden ser hotels o restaurants, entre altres. També es dona en el sector dels serveis com la neteja o la seguretat, en el comerç de proximitat com els supermercats, o en les empreses de transport i distribució. En general, es dona en tots els àmbits professionals. De fet, la mobilitat i els canvis professionals son naturals i propis del mercat laboral. Amb tot, tenint en compte el nombre d’inscrits al Servei d’Ocupació (592 a l’octubre) en general resulta poc ètic pouar de la competència.

La situació afavoreix la picaresca

L’oferta i la demanda de llocs de treball ha afavorit la picaresca en sectors com el de la restauració. En els darrers mesos molts restaurants han detectat que alguns perfils com els de cambrer o rentaplats són cada cop més difícils de trobar de forma fixa, ja que sovint al treballador li surt més a compte dedicar-se a altres feines com la construcció entre setmana i fer extres els festius i els caps de setmana quan s’incrementa la feina. “En proporció, els extres estan més ben pagats que dedicar-s’hi tot el temps”, explica el José, que compagina dues feines, una de fixa en una obra a Escaldes i una altra a hores en un restaurant de la capital “quan ve un pont o hi ha un pic de feina en cap de setmana”.