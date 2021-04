Andorra obre la porta a la indústria 4.0 amb la impressió en 3D

Andorra la VellaRecorden aquella notícia d’ara fa un any, que explicava que Hewlett Packard, SEAT i Leitat havien creat, a l’inici de la pandèmia i quan a les UCIs començaven a escassejar els respiradors disponibles, ventiladors mecànics impresos amb tecnologia 3D per als hospitals de campanya? Doncs la tercera d’aquestes empreses, que no és ni d’informàtica ni automobilística sinó que es dedica al disseny i impressió en aquesta tecnologia, és la que ha signat aquest dilluns un conveni de dos anys amb Actua Innovació.

Si la crisi sanitària que hem patit el darrer any ha servit per impulsar la consciència col·lectiva de la importància de la tecnologia, la recerca i la innovació, els fruits de la relació signada aquest dilluns entre el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el director de Leitat, Jordi Rodríguez, haurien de contribuir al canvi de paradigma que es busca des del Principat, en la generació de riquesa a partir de l’anomenada indústria 4.0.

“Tenim una experiència important en l’àmbit del 4.0. Fem recerca aplicada a les empreses. El repte és com s’adapta aquesta tecnologia a les companyies, quina és la millor tecnologia i els millors materials aplicables. Andorra ens interessa especialment perquè pot ser un banc de proves, com més casos anem estudiant podrem anar veient com els podem anar aplicant a la resta del món, aquest és l’avantatge de treballar aquí”, ha explicat Rodríguez.

El valor afegit d’aquesta tecnologia, segons ha apuntat l’empresari, és la “personificació massiva”. A diferència del procés tradicional de producció, amb motlles, les impressores 3D permeten, un cop dissenyat el model i estudiats els materials amb els que es vol produir, personalitzar cadascun dels ‘gadgets’ segons les necessitats de cada client. “Imprimim amb metalls i fins i tot fem impressió cel·lular, amb un ràpid accés al mercat i a un cost accessible, en temps i en diners”, ha explicat Rodríguez.

De la seva banda, el ministre Gallardo ha destacat que la col·laboració “permetrà una anàlisi del potencial de la indústria 4.0 en sectors actuals i tradicionals de l’economia andorrana així com la possibilitat d’aquestes tecnologies per ser suport a nous sectors de diversificació”, i ha afegit que “en paral·lel s’analitzarà la creació d’una antena de l'empresa a Andorra per tal de donar suport a l’adopció d’aquestes tecnologies o l’articulació de serveis a l’ecosistema d’Innovació, Empresa i Recerca d’Andorra”.

El director d’Actua Innovació, Marc Pons, ha avançat que en breu realitzaran una sèrie de reunions que serviran per fer una “anàlisi prospectiva” en àmbits com l’agricultura, els esports o la salut. En paral·lel també es treballarà en l’àmbit de la innovació per oferir millores, per exemple, en la mobilitat. “Les indústries 4.0 són una oportunitat per a nosaltres”, ha conclòs Pons.

Fundada al 1906, Leitat col·labora amb 45 països i desenvolupa 215 projectes en els àmbits de la biotecnologia, salut, materials avançats, química industrial, energies renovables i nous processos de producció. Seran els projectes concrets que s’aniran annexant al conveni, els que marcaran el cost de cada aportació. “És un conveni que m’agrada perquè inicialment no té cap cost, però estaré molt content quan comenci a tenir costos perquè voldrà dir que ja estem impulsant projectes concrets en els quals podem ser referents”, ha conclòs Gallardo.