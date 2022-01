Andorra presenta el casino com un centre integral que oferirà un 80% d’oci i un 20% de joc

Vídeo de presentació del projecte Unnics.

Després d’un procés que ha durat anys, representants de Jocs SA -la societat que es va endur el concurs per a la concessió i explotació d’un casino a Andorra- han presentat aquest dimarts el projecte, que és previst que s’inauguri a la tardor i que han presentat com un “centre integral d’oci”, que oferirà un 80% de la seva activitat orientada als espectacles o la gastronomia i el 20% restant al joc d’atzar. A la sala principal del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, on s’acostumen a presentar els actes de transcendència per al país, i amb l’assistència dels principals agents polítics i econòmics, el conseller delegat de Jocs, Marc Martos, ha desgranat el projecte, que s’anomenarà Unnic, amb xifres: una inversió 100% privada d’uns 25 milions d’euros, la creació d’uns 200 llocs de treball directes i la previsió d’uns 250.000 visitants durant el primer any.

El centenar de persones que han assistit a l’acte, amb una primera fila on destacaven tres ministres del Govern, Martos ha insistit en la vessant “més enllà del joc” que volen posar en marxa, i que tindrà, per exemple, una escola de crupiers. “Vam pensar en un projecte que ofereixi al visitant una experiència integral d’oci, on la música, l’art i l’arquitectura tingui un paper important, amb un 80% de l’oferta que serà d’entreteniment i lleure i un 20%, de joc. Serà un centre on anar a passar una bona estona i passar bons moments, on gaudir d’un bon àpat i una bona beguda, a més de bons espectacles, trobades temàtiques, musicals...”, ha explicat el conseller delegat de Jocs SA. La societat s’ha fet acompanyar d’un soci viatge amb experiència en l’àmbit dels jocs d’atzar i dels centres “d’oci integral”, el grup Orenes.

Arquitectònicament serà un “centre d’oci vertical”, amb deu plantes d’alçada d’un 900 metres quadrats cadascuna. Les tres primeres seran pàrquings, a les del centre s’ubicaran les zones de joc i sales VIP i a les plantes superiors hi haurà l’espai d’oci per a concerts, espectacles i els restaurants. Finalment, segons la maqueta del projecte, a la sala superior hi haurà una terrassa exterior, “que serà l’únic espai per a fumadors”, segons ha explicat Pere Espuga, arquitecte que ha dirigit l’obra i responsable d’altres projectes emblemàtics del país, com el Consell General o la Ciutat de la Justícia.

L’edifici s’ubicarà al centre del país, entre la plaça del Poble i dues de les artèries més transitades, el carrer Prat de la Creu i l’avinguda Meritxell, proper a l’ambaixada espanyola i a l’edifici administratiu del govern andorrà. El president de la societat, Ventura Espot, ha clausurat l’acte i ha insistit en la idea de presentar el projecte com un “lloc amb una oferta innovadora i única que canviï cada dia”.

“Nosaltres creiem molt en aquest projecte perquè ens fa guanyar, amb les connexions a la plaça del Poble i a l’avinguda Meritxell, espai públic”, ha valorat, un cop acabat l’acte, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol. La dirigent ha redundat en la idea transmesa pels representants de Jocs SA sobre “les oportunitats que oferirà un centre que ha de ser molt més que un casino”. “Serà un complement que ens ajudarà a tots a dur un altre tipus de turista al país, no només els del jocs sinó també aquells que es agrada menjar bé i veure bons espectacles”, ha afegit Marsol.

De la seva banda, el ministre d’Economia i portaveu de l’executiu andorrà, Èric Jover, també ha mostrat la satisfacció del Govern perquè “fa anys que defensem que el casino pot ser un element més de diversificació dels atractius que té Andorra per al turisme, i esperem que a final d’any puguem tenir un casino funcionant amb tota l’oferta que l’acompanya”. El dirigent no ha esquivat la pregunta dels periodistes sobre la cara més fosca vinculada als casinos, com pot ser el foment de la ludopatia, i ha valorat que des de l’ens que vetlla per evitar aquest tipus de males praxis associades als jocs d’atzar, el Consell Regulador Andorrà del Joc, “farem un seguiment per evitar riscos i farem formacions específiques en aquest sentit, tant per a l’àmbit del blanqueig de capitals com de presència policial. A més, a la societat promotora és la primera que no té cap interès en vincular la imatge del casino a aquestes pràctiques”.