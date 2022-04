Andorra preveu tenir el 12% del PIB en reserves internacionals aquest any

Andorra la VellaEl Fons Monetari Internacional (FMI) recomana que en el llarg termini el Govern hauria de tenir al voltant d'un 12% del Producte Interior Brut (PIB), en fons de reserva internacionals, el que equivaldria al voltant d'uns 340 milions d'euros. Actualment, Andorra ja té 100 milions d'euros al Banco d'Espanya, que sumat als drets especials de gir col·locats al fons de l'FMI, seria al voltant de poc més del 8% del PIB. "La nostra voluntat és assolir el 12% aquest any i després haurem de veure quin nivell d'estabilitat li donem", ha expressat el ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, en la roda de premsa posterior al consell de ministres.

De fet, aquest dimecres, el Govern ha aprovat el decret relatiu a l'aprovació del Reglament de creació i gestió de les reserves internacionals del Principat d'Andorra. El text determina el funcionament i la gestió per part de l'Estat de les futures reserves financeres internacionals, que, tal com ha posat en relleu Jover, tenen la finalitat principal d'incrementar la resiliència financera del país.

Així doncs, amb la voluntat de reforçar les finances públiques i prenent com a referència la recomanació del Fons Monetari Internacional (FMI), el Govern considera oportú constituir unes reserves internacionals, complementàries a les ja constituïdes amb l'FMI en el marc del procés d'adhesió d'Andorra a aquesta institució, per un import de 35.372.189 en Drets Especials de Gir (DEG), la moneda pròpia de l'FMI. Es recorda que, a posteriori, el 23 d'agost del 2021 l'FMI va decidir en el context de lluita contra la pandèmia incrementar les dotacions de DEG dels diferents països, a partir d'aquell moment, Andorra totalitza 114.444.729 DEG.

Jover ha recordat que aquestes reserves internacionals es constitueixen com a part integrant de la gestió del tresor públic, ja que formen part dels actius monetaris i finances de l'Estat que fins a la data estaven íntegrament dipositats a Andorra. El nou decret regula específicament la constitució de les reserves internacionals mitjançant la transferència de fons del tresor públic a través de l'AFA per ser dipositats específicament en un o diversos bancs centrals. D'altra banda, el mateix text, determina els mecanismes de gestió d'aquestes reserves internacionals; ja que disposar d'un adequat sistema de gestió de reserves internacionals fonamentat en bones pràctiques de gestió d'inversions permet augmentar la resiliència global d'un país a un potencial xoc o una crisi.

En el text s'especifica que la gestió de les reserves internacionals és delegada a una comissió gestora tècnica que presideix el ministre encarregat de les finances. Pel que fa a la seva composició, la comissió està integrada per cinc membres: el ministre encarregat de les finances com a president, el director general de l'AFA que actua com a vicepresident i tres vocals (dos dels quals designats pel Govern i un designat pel consell d'administració de l'AFA). El model de gestió té com a objectiu invertir les reserves internacionals en actius d'elevada qualitat per garantir-ne la preservació del capital i la liquiditat en consonància amb la prudència pròpia de la gestió del tresor públic previst en l'ordenament jurídic.