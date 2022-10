Andorra Telecom contribuirà amb prop de 23 milions d'euros a l'Estat i FEDA no aportarà res

Andorra la VellaEl ministre portaveu Èric Jover ha destacat que en el capítol d’ingressos patrimonials “es manté la distribució de dividends procedents d’Andorra Telecom, però no es preveu cap ingrés per part de FEDA, ja que la companyia està dirigint tots els seus esforços en moderar l'impacte de la crisi energètica en la ciutadania”. Per contra i per primera vegada, el CRAJ passa a generar superàvit després del seu acord amb la SELAE espanyola i també faran una aportació a l’Estat”.

Les xifres no varien massa del dos últims anys en què FEDA ha hagut de fer un sobreesforç per no apujar el preu de l'energia i s'ha quedat sense beneficis. Andorra Telecom aportarà prop 23 milions d'euros, una xifra similar als previstos en ingressos patrimonials al 2022 o els executats el 2021. La gran diferència arriba en relació al 2020 quan una venda d'accions d'una empresa externa va proporcionar desenes de milions a Andorra Telecom i l'Estat aquell any va rebre 65 milions en ingressos patrimonials. FEDA no aportarà ni un euro al 2023 per intentar apujar el menys possible les tarifes durant l'any vinent.