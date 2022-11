Andorra Telecom demana una moratòria de 10 anys pel roaming

Andorra Telecom espera poder mantenir el monopoli de les telecomunicacions al país durant, almenys, quinze anys. Ho afirma el director general de l'antiga parapública, Jordi Nadal, qui explica que aquesta és l'opció que han posat sobre la taula des d'Andorra a les reunions que s'estan duent a terme en el marc de la negociació per assolir l'acord d'associació amb la Unió Europea.

Des de l'empresa consideren que el Principat és un país petit on no hi ha cabuda per a la competència, sobretot, tal com afirmen, si la voluntat és garantir les inversions en infraestructures a llarg termini. Quant al roaming, sol·liciten una moratòria de fins a deu anys.