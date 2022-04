Andorra Telecom diu que fa tot el possible per mitigar els atacs hacker

L’onada d’atacs hacker dirigits a fer caure la connexió de tot el país continua. El portaveu de la companyia, Carles Casadevall, assegura que els embats dels darrers dies són els pitjors registrats mai abans. A tall d’exemple, el que més afectació va tenir, divendres passat, va arribar a 600 gigues de potència. Un atac prou fort que fa que Andorra Telecom argumenti que s’està fent tot el possible per mitigar les envestides, alhora que demana paciència i comprensió.

Els problemes causats per aquest tipus de sabotatges afecten al servei d’internet des de fa mesos. Usuaris en general, així com empreses i persones que necessiten la connexió per treballar, demanen més inversió per protegir la xarxa del país davant aquest tipus d’atacs. Un dels col·lectius que exigeix que es cerquin solucions és el de ‘youtubers’ que viuen a Andorra. Lamenten l’estat de la ciber-seguretat, i demanen al monopoli de les telecomunicacions que destini més recursos a garantir els serveis que presta.

Arran de la darrera onada d’atacs la parapública ha rebut nombroses crítiques, especialment a través de les xarxes. Hi ha qui demana dimissions, qui proposa una rebaixa de la factura mentre durin les afectacions i qui qüestiona la qualitat del servei. Mentre, segons ha publicat el digital l'Altaveu, la parapública ha tancat l'exercici 2021 amb uns beneficis de 23,2 milions d'euros.