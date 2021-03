Andorra Telecom també vol, com FEDA, mantenir el monopoli amb l'acord d'associació

Andorra la VellaAndorra Telecom vol mantenir el monopoli de les telecomunicacions un cop sigui vigent l'acord d'associació. Després que aquesta setmana el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, afirmés en un mitjà de comunicació que no s'ha "d'engreixar" la negociació amb una "adaptació suplementària" –en relació amb la itinerància– el director general de la companyia, Jordi Nadal, ha manifestat aquest dimarts que "nosaltres estem molt actius amb el diàleg amb la UE per defensar el posicionament d'Andorra Telecom".

Així doncs, ha assegurat que l'entitat està explicant, amb xifres, l'especificitat d'Andorra en aquest sentit, ressaltant la petitesa del territori, "els pocs números de mòbil que tenim i el gran nombre de visitants" que arriben al Principat. És per això que des de la companyia "volem que es respecti i es negociï quin seria el futur de les telecomunicacions a Andorra" tal com ha passat amb FEDA, que es podrà mantenir com a operador principal al país.

A més a més, Nadal també ha reconegut que "el 'roaming' anirà a la baixa de manera natural", i això comportarà una davallada d'ingressos que dificultaran mantenir el nivell d'inversió i fer arribar la fibra òptica a qualsevol punt del territori. Precisament, quatre operadores franceses ja no cobren cap import als seus clients per la itinerància a Andorra.