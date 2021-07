Andorra, en el Top 5 de penetració de vendes de vehicles de mobilitat elèctrica

Andorra la VellaAndorra se situa, després de sis anys d'implementació del pla Engega, en el Top 5 de penetració de vendes de vehicles de mobilitat elèctrica. Així ho ha posat en relleu el secretari d'Estat d'Economia, Èric Bartolomé, en la presentació del balanç d'aquest programa que al llarg d'aquests sis anys ja ha atorgat ajudes per valor de 4,7 milions d'euros i ha esgotat en gairebé totes les convocatòries el pressupost dotat. Concretament, ha destacat Bartolomé, s'ha situat en un esgotament mitjà del 90% en les diferents edicions. Això l'ha fet valorar que ha estat un "èxit rotund" i ha afegit que "de mica en mica va calant" la sensibilització de la població cap a una mobilitat més sostenible. En aquest sentit, ha incidit que l'objectiu final del pla és la lluita contra el canvi climàtic.

Al llarg d'aquests anys la tendència ha estat que els vehicles de mobilitat elèctrica s'estiguin imposant en vendes als híbrids. A més, també s'ha vist un increment en el desballestament de vehicles. Bartolomé ha destacat "l'acceptació elevadíssima" de les diferents convocatòries i, tal com s'ha esmentat, l'esgotament de la partida destinada, excepte el 2019, quan les ajudes es van posar en marxa més tard, cap al mes d'agost. Per tant, veient aquesta evolució ha manifestat que la idea de cara a l'edició de l'any que ve és "mantenir la línia" engegada el 2021, amb un increment dels ajuts i també un desballestament no associat a la compra d'un vehicle, ja que ha manifestat que és una bona opció "retirar vehicles obsolets" de la circulació i també "reorientar" aquestes persones "cap a la xarxa de transport públic". Per tant, ha destacat que "el plantejament (del programa 2022) no serà radicalment diferent" al del 2021 tot i que s'espera poder dotar "d'un major pressupost" la partida.

Sobre la convocatòria d'aquest any, que ja s'ha esgotat, ha parlat el director del departament d'Empresa, Comerç, Desenvolupament Industrial i Transport, Josep Pujol, que ha recordat l'increment generalitzat en totes les ajudes i el fet que hi hagués un ajut que estava destinat només al desballestament. Concretament, durant aquest 2021 s'han aprovat 115 ajuts per un valor de 750.000 euros per a la compra d'un vehicle de mobilitat elèctrica: 65 turismes elèctrics purs, 34 híbrids endollables de gasolina, 15 motocicletes elèctriques pures i una furgoneta elèctrica pura. L'any passat, marcat per la pandèmia de la Covid-19, es van atorgar 76 ajuts en total pel mateix concepte.

A més, s'han atorgat 82 ajuts al desballestament: 75 per a turismes i set per a furgonetes. D'aquests 82 ajuts, 28 estaven associats a la compra d'un vehicle de mobilitat elèctrica o eficientment energètic.