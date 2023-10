Andorra Turisme incideix en fires i operadors turístics per fer venir visitants

Andorra la VellaJa fa uns anys que el país treballa per consolidar-se com a destinació turística més enllà dels mercats espanyol i francès. La presència en fires específiques o el treball directe amb operadors turístics són dues de les accions que es duen a terme per posicionar Andorra en mercats més llunyans. En el marc d'aquest treball, Andorra Turisme ha decidit aquest any, seguint la línia del que s'ha fet en anys anteriors, participar en les fires turístiques Snow Show Week de Birmingham i Londres per promocionar l'oferta d'hivern en el mercat britànic i també s'ha optat per contractar directament una empresa d'operació turística, Andorra Travel Service ATS, per tal de fer venir turistes del Regne Unit i Irlanda. També s'ha contractat Quality Travel per captar persones de Suècia i altres mercats de neu, segons consta al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) d'aquesta setmana.

Segons informen des de la societat, aquestes dues empreses d'operació turística ja havien treballat per a Andorra Turisme i s'ha pres la decisió de tornar-les a contractar per tal que aquest hivern es pugui tornar a rebre al país visitants procedents d'aquestes dues destinacions. També és habitual, recorden, que es prengui part en les cites per a la promoció del turisme d'hivern que s'organitzen al Regne Unit, per mirar de posicionar el país entre el mercat anglès. Les dues fires a les ciutats de Birmingham i Londres han tingut lloc, precisament, aquesta setmana.