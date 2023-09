Andorra Turisme nega les acusacions socialdemòcrates sobre la promoció del Pas

Andorra la VellaAndorra Turisme ha contestat a les crítiques socialdemòcrates que asseguraven que no es promocionava prou el Pas de la Casa negant que això fos així, segons informa RTVA. A mitjan agost el Partit Socialdemòcrata va entrar una bateria de preguntes relacionades sobre les campanyes de promoció que s’havien fet durant els últims anys del Pas de la Casa i quin va ser el seu retorn econòmic. Betim Budzaku, director general d’Andorra Turisme ha dit: “Dir que ens hem oblidat del Pas de la Casa, quan el 80%-90% de turistes són francesos, òbviament crec que no toca”. A més, Budzaku ha recordat que les campanyes de comunicació d’Andorra Turisme són globals per afavorir tot el país.