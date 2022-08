Andorra Turisme rebrà 20 milions d'euros el 2023

Andorra la VellaAndorra Turisme rebrà l'any vinent 3,5 milions d'euros més per part del ministeri, segons informa RTVA. Dinou milions i mig d'euros és la quantitat total pressupostada per al 2023. Així ho confirma el ministre de Turisme, Jordi Torres, que incideix que l'augment es deu a la implementació de la taxa turística, cosa que permet apujar la inversió. Torres també ha valorat la implementació de la taxa turística. No hi ha hagut afectacions ni queixes i assegura que no ha estat mal percebut pels visitants.