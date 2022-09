Andorran Banking veu positiu disposar d'un prestador d'última instància

Andorra la VellaAndorran Banking valora el projecte de llei de creació de reserves internacionals i accés del sistema financer a assistència en forma de provisió urgent de liquiditat, anunciada ahir pel Govern d'Andorra i l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) en roda de premsa, com un element positiu per al sistema bancari andorrà. Des de l'Associació de Bancs es destaca que aquest és un pas més dins del procés d'homologació bancària que permet al sector disposar de mecanismes de liquiditat que altres entitats bancàries europees ja disposen.

La directora general d'AndorranBanking, Esther Puigcercós, ha manifestat que tot i que "els bancs d'Andorra presenten i, han presentat històricament, unes molt bones ràtios de liquiditat i de solvència, per sobre de les mitjanes europees, però disposar d'un mecanisme de liquiditat com el que s'ha presentat és positiu pel sector perquè ens ajuda a ser més competitius, tot i que no hi ha cap previsió que les entitats ho necessitin".

El projecte de llei presentat per Govern preveu un mecanisme que s'assimila a l'ELA (EmergencyLiquidityAssistance), un sistema d'assistència per aportar liquiditat a entitats bancàries amb necessitats puntuals de liquiditat. Com va expressar el ministre de Finances, Èric Jover, aquest és un mecanisme molt utilitzat i consolidat entre els bancs centrals nacionals de l'Eurosistema.