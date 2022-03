AndRail detalla la possible connexió ferroviària d'Andorra amb l'estranger

Andorra la VellaLa plataforma andorrana Andrail ha defensat la viabilitat de connectar el país amb Espanya o França a través del transport ferroviari, durant el darrer capítol del programa 'A l'Alça'. Segons Sebastià Mijares, portaveu AndRail, el tren no només facilitaria la mobilitat i donaria més opcions als visitants, sinó que també permetria reduir l'emissió de gasos contaminants dels cotxes. La connexió es podria fer tant per França com per Espanya, amb "un ramal principalment per superfície des de l'entorn de Queixans, a la Cerdanya espanyola, seguint les valls fluvials i fins al sud del país. O bé si volguéssim anar a buscar el ramal a la part nord del país a la xarxa francesa, possiblement al voltant de Portà, a l'entorn del Pimorent, amb un túnel que rondaria els 18-20 quilòmetres i que aniria a la vora d'Encamp o Canillo", ha detallat. Hi hauria una tercera possibilitat somiada que seria la de connectar Andorra amb l'alta velocitat espanyola a través de l'estació de Lleida, però és l'alternativa més complicada per infraestructura i inversió. I en qualsevol cas, encara quedaria per decidir quin percentatge del pressupost assumiria cada part implicada.

Des d'AndRail no creuen que l'associació s'hagi de pronunciar sobre com s'hauria de fer el pressupost i quin percentatge correspondria a cada part implicada, però Mijades recorda que "el Banc Europeu d'Inversions i altres organismes similars aporten liquiditat a aquest tipus de projectes mitjançant préstecs de baix interès a administracions públiques. És una font perfecta". Estudis fets per entitats especialitzades en projectes ferroviaris calculen que la connexió amb Espanya costaria uns 250 milions d'euros, mentre que la francesa superaria els 600 milions. Xifres elevades que a llarg termini acabarien tenint el seu retorn econòmic i mediambiental.

En un país amb 200 cotxes per quilòmetre quadrat és normal que molts es facin les mateixes preguntes que la plataforma AndRail. El tren donaria resposta a reptes com ara l'Agenda 2030 o l'emergència climàtica, i permetria descongestionar l'entrada de turisme per carretera. "En general, un tren de llarga distància no porta menys de 200-300 passatgers. Fins i tot amb això, amb 4-6 circulacions al dia, ja superem el mig milió de passatgers de capacitat l'any. Allà on ha arribat el ferrocarril, on hi havia una enorme pressió de viatgers, i ha arribat en condicions adequades, ha permès reduir el nombre de viatges en cotxe que s'han efectuat; per exemple, l'alta velocitat Madrid-Barcelona, el gran corredor d'alta velocitat a Espanya, ha permès reduir una part important del tràfic viari", ha recalcat el portaveu d'Andrail, que durant la seva entrevista a 'A l'Alça' ha enumerat diversos països similars al nostre que tenen eix ferroviari, com Suïssa, Liechtenstein, Mònaco i Luxemburg.