Aposta "molt potent" per la campanya d'estiu amb una inversió de 3,4 milions

Andorra la VellaAndorra Turisme ha preparat per a aquest estiu una campanya “molt potent” tant des del punt de vista de la durada, com de la inversió i de la “diversitat i la qualitat dels mitjans” a través dels quals es farà difusió de l’oferta turística del país. Així ho han posat en relleu la ministra de Turisme, Verònica Canals, i el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, en la presentació de les accions que hi ha previstes. L’aposta per la inversió es materialitza en un pressupost de 3.377.000 euros una xifra superior als 1.452.000 que es van dedicar l’any passat (tenint en compte que l’any passat no es van poder fer totes les accions previstes).

D’aquesta manera, la campanya comunicativa, que en les destinacions més llunyanes d’Europa arrenca aquest dijous mateix, arribarà a vuit països diferents i a més de França i Espanya s’incidirà en mercats com el Regne Unit, Irlanda, Bèlgica, Països Baixos, Alemanya i Itàlia. Tal com ha destacat Budzaku, serà una campanya “molt centrada en la natura” però també en la destinació urbana, fent molta incidència en les compres i el benestar, amb la idea de transmetre que Andorra és un país “amb molt espai natural” que es pot combinar amb altres activitats. En aquest sentit, el lema serà ‘L’estiu a Andorra es viu a l’aire lliure’. A més, es vol fer molta incidència en què el Principat és una destinació totalment segura per als visitants des del punt de vista dels protocols Covid-19. Aquest missatge es veurà reforçat amb els diferents esdeveniments tant esportius com culturals que hi ha previstos a l’estiu i que s’espera que puguin ser un atractiu més per als visitants.

Tant Canals com Budzaku han incidit en el fet que aquest sigui “un molt bon estiu”, similar al de l’any passat i si pot ser “millor”, perquè serveixi de “reactivació” per al sector turístic, que és un dels que més ha patit la crisi, tal com ha recordat Canals. Per aquest motiu ha defensat que s’hagi impulsat una campanya “innovadora, potent” perquè sigui “una embranzida per a la marca Andorra”. Tant Canals com Budzaku han admès que aquest estiu hi haurà “molta competència” d’altres destinacions i també “un cert proteccionisme”, ha destacat Canals, que també ha afegit que creuen que també hi haurà, en contraposició, “ganes de viatjar” i que esdeveniments com el Tour de França poden ser un al·licient perquè arribin turistes a passar uns quants dies a Andorra. La ministra també ha recordat la feina diplomàtica que s’està fent amb altres països tant des del punt de vista sanitari com de la mobilitat.

Pel que fa a la inversió que es fa en la campanya, cal destacar que concretament es destinaran 2,9 milions a la difusió a través de diversos mitjans de comunicació i plataformes; 107.000 euros a la touroperació i 300.000 euros a una acció que es farà de manera conjunta amb Disney i que es farà pública properament.

Pel que fa als esdeveniments, Budzaku ha destacat que en l’àmbit esportiu es rebrà el Tour els dies 11, 12 i 13 de juliol. Entre els mesos de juny i juliol se celebrarà l’Andorra Multisport Festival. Al juny hi haurà l’Spartan Race i al juliol l’Skyrace Comapedrosa. A més aquest mes de juliol també hi haurà la Volta als Ports. Pel que fa als esdeveniments culturals el director general d’Andorra Turisme ha subratllat que es farà una aposta molt important per l’Andorra Mountain Festival, que comptarà amb “més estrelles” i que es presentarà en breu. També s’aposta per dos esdeveniments amb segell andorrà, el Jambo i la biennal L’andart. Budzaku ha tornat a reiterar que òbviament aquests esdeveniments no serveixen per suplir el Cirque du Soleil però ha reivindicat que han d'atreure turistes.