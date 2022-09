Juan Morera: "Aquesta segona obertura a Andorra forma part del full de ruta"

- Brownie obre, de la mà de Pyrénées Andorra, un nou punt de venda. Aquesta vegada a Illa Carlemany. Què suposa per la marca disposar d'aquesta nova botiga que no deixa d'ubicar-se en un lloc estratègic?

Efectivament, Andorra ens sembla un mercat estratègic perquè ofereix dos grans avantatges comercials: visibilitat de marca i accessibilitat a nous públics. Quan vàrem obrir el nostre primer punt de venda, veiem clarament que aquesta era una porta d'entrada no només al públic local i pròxim (tant d'Espanya com de França), sinó també a tot aquell turisme internacional que cada any escull Andorra com a destí de vacances, principalment, en temporada d'hivern. Actualment, la marca es troba en una fase d'expansió on el focus està en el mercat internacional. Aquesta segona obertura a Andorra forma part del full de ruta.

- Quina visió tenen sobre el mercat andorrà? És un mercat potent?

És un mercat en el qual ens interessa estar. El comerç i el turisme són les seves principals activitats econòmiques i això juntament amb el tipus de turista que visita el país acostuma a tenir un estatus econòmic alt el converteix en un territori clau per contribuir en el posicionament de Brownie com una marca reclam.

- Quina política se segueix a l'hora de decidir on ha d'estar present la marca?

A Europa, busquem capitals o ciutats principals amb major densitat de població i nivell socioeconòmic alt. Fora d'Europa, busquem principalment mercats potencials, com ara, Mèxic o Xile, on ja estem presents. Una vegada estudiats passem a la mateixa estratègia buscant un primer accés a través de ciutats rellevants.

- Ara es busca més l'experiència que no pas la simple acció de comprar, quina experiència ens dona Brownie?

El client de Brownie ha estat sempre al centre de la nostra activitat i generar una experiència de compra positiva és un dels nostres grans avantatges enfront de la competència. Els nostres espais estan concebuts per ser acollidors, conviden a passar una estona agradable, sense pressa i aconseguim que els clients es trobin com a casa.

El tracte és molt personal, tant en botiga física com en l'atenció al client del nostre canal en línia o de la comunicació en xarxes socials. Busquem una relació a llarg termini i això només s'assoleix cuidant a les persones. Per nosaltres, els clients són part de la família i gràcies a això hem pogut crear una comunitat fidel i qualitativa no només de noies joves sinó també de dones adultes que venen a comprar de forma recurrent.

- Quin tret característic presenta Brownie respecte a altres marques de roba juvenil?

Oferim un disseny propi i original dissenyat específicament per aquell moment vital en el qual les noies ja no són nenes, però tampoc es consideren dones adultes. Integrem les tendències al nostre estil, però sempre preval el segell Brownie. La combinació de disseny, qualitat i preu té un equilibri perfecte. A banda de tot això, Brownie s'ha convertit en una marca que crea comunitat i sentir aquesta pertinença li dona un valor intangible únic.

- Que Brownie disposi de 85 punts de venda fa pensar que hi ha una bona resposta per part del públic?

Sí, sembla un bon senyal. En els darrers dos anys hem duplicat pràcticament el volum de botigues i encara tenim molta capacitat de creixement. Això ens fa pensar que la marca agrada.

- Què busca en Brownie el públic més jove?

Sentir-se bé amb la roba que porta i formar part d'una comunitat. L'adolescència és una època clau per començar a definir la seva personalitat. A Brownie les noies troben peces amb les quals s'identifiquen al 100% i que els permet mostrar un estil propi.

- Aquest (el públic jove) s'ha tornat molt exigent a l'hora de saber el procés de fabricació, els materials que s'utilitzen o per saber la història que s'amaga darrere de cada peça de roba?

Les noves generacions estan molt conscienciades amb la necessitat de protegir el nostre entorn i amb ell el futur de tots. És un públic curiós que pregunta, investiga i llegeix les etiquetes per veure on s'ha fabricat la peça o quins materials s'han fet servir cosa que abans pocs consumidors feien. El públic jove és un target que demana informació i creu en la sostenibilitat i aprecia la transparència.

- Quina resposta està tenint Brownie a través de les col·leccions eco-friendly?

Cada temporada veiem que el missatge de responsabilitat que llancem des de la nostra col·lecció ReLove i altres accions que des de fa més de 3 anys hem posat en marxa per contribuir al canvi van penetrant una mica més.

ReLove va néixer del compromís real per aportar el nostre granet de sorra en aquest camí cap a la transformació que les empreses, especialment el sector tèxtil, hem de realitzar. És un projecte que implica tant procediments interns senzills com reciclar diàriament en botigues i oficines com el gran esforç de llançar una etiqueta eco-friendly que suposa canvis radicals en el desenvolupament i fabricació de gran part dels nostres productes. Actualment, més del 40% de les nostres peces van etiquetades sota el concepte ReLove.

- Davant el context socioeconòmic que vivim, en què el preu de l'energia està pels núvols, quina repercussió tindrà sobre el producte final?

Fins ara, Brownie ha estat capaç de mantenir els preus per protegir els nostres consumidors de l'efecte pujada de preu, però si aquesta pujada segueix al mateix ritme òbviament els nostres preus es veuran afectats.