Astrié no preveu crear espais a la capital perquè aparquin les autocaravanes

Andorra la VellaEl cònsol major d'Andorra la Vella, David Astrié, no preveu crear cap espai destinat a què les autocaravanes puguin fer nit per tal que paguin la taxa turística, segons recull RTVA. Astrié recorda que hi ha el càmping Valira a la capital, on poden anar. Tanmateix, explica que els aparcaments comunals es troben en terrenys de lloguer i no vol invertir-hi perquè existeixen possibilitats que el propietari no renovi els contractes. "Hem d'anar amb cura quan s'han de fer aquestes inversions en parcel·les privades", declara.