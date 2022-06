Atalaya, el fons hoteler d'Andbank, adquireix l'hotel Bamboo Alcudia

Andorra la VellaAtalaya, projecte d'inversió hotelera liderat per Andbank, Navis Capital i THB Hotels, ha dut a terme la seva següent adquisició després de la compra de l'hotel Sant Fermín de Benalmàdena el mes de novembre passat.

El nou hotel Bamboo, dissenyat com a “hotel sostenible” en una ubicació singular d’Alcúdia, un dels millors mercats de Mallorca, serà sotmès a una intensa rehabilitació que li permetrà passar de l'actual complex d'apartaments de 2 i 3 claus, que és en l'actualitat, a un nou hotel de categoria quatre estrelles, amb 208 habitacions i dues piscines exteriors.

El nou hotel serà gestionat per THB Hotels que aconsegueix així els 18 actius sota gestió a Balears, Canàries i Costa del Sol. La gestió de THB i la seva forta presència a Mallorca, amb 11 hotels a l'illa, permetrà llançar i consolidar el nou hotel en els quatre anys següents després de la seva obertura el 2023, per a convertir-lo en un hotel de referència en sostenibilitat a Alcudia.

“El nou hotel THB Bamboo Alcudia serà un hotel operativament molt eficient gràcies a un posicionament en quatre estrelles superior, un servei personalitzat per al segment només adults i amb un mix de nacionalitats molt equilibrat”, comenta Miquel Miralles, CEO de THB Hotels.

Projecte de rehabilitació: estil i sostenibilitat

El projecte de rehabilitació de l'hotel serà una transformació integral de l'actual complex d'apartaments amb una inversió pròxima als 50.000 euros per habitació i un total de gairebé 10 milions d'euros, per a crear un hotel sostenible de 208 habitacions, dues piscines exteriors i zones comunes àmplies on la llum, la vegetació i la fusta jugaran un paper molt rellevant.

“Plantegem una remodelació del volum de l'edifici per a donar-li referències eco-sostenibles, combinant fusta i plantes, però sense perdre l'aspecte mediterrani i lluminós. A més, l'hotel tindrà totes les inversions necessàries en matèria d'estalvi energètic i sostenibilitat, per a complir amb tots els criteris ODS dictats per les Nacions Unides (ASG en la seva terminologia anglesa)” explica Beatriz Menéndez-Valdés, directora d'inversions de la gestora Navis Capital.

“Estem molt satisfets amb aquesta adquisició perquè no només maximitzem els retorns per als nostres inversors mitjançant la palanca de valor del reposicionament de l'actiu (capex), sinó també perquè creem un nou concepte d'hotel sostenible, en una ubicació privilegiada en una de les millors places de Mallorca, que ho convertiran en un actiu molt líquid quan arribi el moment de la nostra desinversió en un termini de 4 a 6 anys”, explica Borja Nieto, Associat d'Inversions a Navis.

Gràcies a aquesta important rehabilitació que pretén dur-se a terme en menys de 12 mesos, el nou THB Bamboo Alcudia serà un referent hoteler d'estil i sostenibilitat que previsiblement competirà en el segment superior del mercat.

“Des de Navis Capital, estem molt satisfets amb la incorporació de l'hotel Bamboo a la cartera de Atalaya, però continuem analitzant inversions per a materialitzar pròximes adquisicions: estem especialment enfocats en el mercat canari per a completar la presència del fons en els tres mercats vacacionals de referència a Espanya: Balears, Canàries i Costa del Sol”, conclou Stephan Koen, soci de Navis Capital.

Estratègia d’Andbank Espanya en inversions alternatives

Atalaya s'emmarca en l'estratègia d’Andbank Espanya de plantejar als seus clients oportunitats d'inversió en projectes d'economia real que permeten diversificar les carteres i obtenir rendibilitats de manera descorrelacionada amb els mercats.

L'entitat va tancar el 2021 amb més de 1.100 milions d'euros de clients invertits en aquesta mena de productes, entre els quals es troben fons que inverteixen en negocis patrimonialistes –hotels, infraestructures, immobiliari o energies renovables- o en altres oportunitats del mercat -fons de venture capital, private equity o operacions del mercat en les quals l'entitat veu valor (ampliacions de capital, sortides al MAB, etc).