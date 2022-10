Augment del 22% en les sol·licituds d'ajudes per pagar el lloguer el 2021

Andorra la VellaEl nombre de sol·licituds de prestacions per pagar el lloguer d’habitatges presentades l’any 2021 ha estat de 1.778, el que representa un increment del 22,3% respecte de l'any anterior. D’aquestes, segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística, el 78,5% han estat resoltes favorablement i el 21,5% restant de forma desfavorable. L’import compromès de les prestacions per al pagament del lloguer d’habitatges l’any 2021 ha sumat un total de 2.886.395,76 euros, mentre que l’import compromès mitjà d’aquesta prestació ha estat de 2.069,10 euros per convocatòria i persona beneficiària.

Els residents de nacionalitat espanyola i andorrana són els que més han sol·licitat l’ajut, amb un 60,3% de les peticions. Un 25,2% de les sol·licituds provenen del col·lectiu de famílies monoparentals. Les segueixen les persones grans, amb un 19% de les sol·licituds, i els joves, amb un 9,4%. Quant a l’estructura de les llars sol·licitants, pràcticament una de cada tres sol·licituds (32,1%) prové d’una llar amb un membre. Per parròquia, els residents a Andorra la Vella han sol·licitat el 37,4% dels ajuts.

Quant al nombre d’ajuts atorgats per nacionalitat, els beneficiaris han estat principalment espanyols i andorrans, amb un 61% de les resolucions favorables. Per col·lectiu, les famílies monoparentals han rebut el 28,6% dels ajuts. Per estructura de la llar, les llars amb dos membres han rebut el 30,2% dels ajuts. Els residents a Andorra la Vella han estat els que han rebut més ajuts, amb un 38,7% del total.

La majoria de sol·licituds desfavorables, un 56,7%, ho han estat perquè els sol·licitants han superat el barem d’ingressos o patrimonial.

L’import de la liquidació pressupostària de Govern d’aquestes prestacions correspon al 0,58% del total de la despesa de Govern i, al seu torn, representa el 0,10% del PIB, dades que representen un creixement de 0,21 punts i 0,02 punts en comparació a l’any anterior, respectivament.