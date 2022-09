Un augment de salaris fix del 5% durant 4 anys, la proposta dels sindicats

Andorra la VellaPosicions "bastant" allunyades a la primera reunió entre sindicats i patronal. Ho han constatat els representants d'ambdues parts a la sortida de la reunió del Consell Econòmic i Social que s'ha celebrat aquest dimecres a la tarda. D'aquesta manera, el secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), Gabriel Ubach, ha assenyalat que han defensat un augment fixo dels sous del 5% durant un període de quatre anys al sector públic i privat per "igualar la balança" del poder adquisitiu entre la població, però no han concretat els llindars econòmics que serien susceptibles de rebre l'increment.

Altres propostes dels sindicats són en referència al possible fre de la construcció i l'augment dels salaris respecte als lloguers. Pel que fa al primer tema, es reiteren en la proposta que van exposar, i no es va acceptar, de decretar un preu regulat per metre quadrat que evitaria suposats abusos per part d'alguns propietaris amb la llibertat de vendre per sobre d'un preu establert amb una sanció impositiva. Mitjançant aquesta sanció, vaticinen que hi hauria liquidesa per oferir pisos de protecció oficial, que no socials. Segons ells, aquesta mesura, alhora, premiaria a aquell propietari que llogués o posés a la venda el seu immoble de manera correcta i assequible i adequat al preu regulat.

Pel que fa a l'equiparació de les pujades de salaris i lloguers, es mostren en contra, ja que creuen que no soluciona el problema de base pel que fa al poder adquisitiu de la ciutadania.

D'altra banda, des de la CEA, Gerard Cadena, ha defensat que els sous ja s'han apujat enguany i la diferència en relació amb el salari mig respecte a fa un any ha augmentat en un 9%. Així doncs, s'han emplaçat a veure les dades a finals per posicionar-se sobre el possible augment de sous. Ambdues parts es tornaran a trobar en dues setmanes.