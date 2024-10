Augmenta en 12.000 quilos la producció de carn el primer semestre

Andorra la VellaLa carn d'Andorra venuda aquest any supera la xifra de la de l'any passat. Així ho ha explicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, que ha detallat que el primer semestre s'han venut 133.000 quilos, la qual cosa representa 12.000 més que els sis primers mesos del 2023. A més, ha destacat que aquesta producció és cada vegada de més qualitat tal com demostra que en el cas dels bovins tots els caps de bestiar venuts ho han estat sota la qualificació de qualitat, és a dir, que han arribat al mercat amb una "qualitat excel·lent", segons ha emfasitzat Casal. El ministre ha fet públiques aquestes dades en la presentació de la campanya que es posa en marxa aprofitant la Fira d'Andorra la Vella i la Fira del bestiar que se celebren aquest cap de setmana i que ha de servir per reivindicar el sector. Es tracta d'una acció que incideix en el fet que la població conegui la raça bruna d'Andorra i que vol donar "reconeixement" a la raça i també a la feina que fa el sector, que és "ben viu", segons Casal. Aprofitant aquesta campanya també s'ha canviat el logo per identificar la bruna d'Andorra. Per incidir en el coneixement de la feina que fa el sector es duran a terme durant el cap de setmana un seguit de tallers didàctics per a infants de sis a deu anys.