Augmenta en 200.000 euros el pagament pels estrangers que vulguin ser residents sense feina

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, va anticipar que els residents passius hauran de pagar 800.000 euros per viure a Andorra, però finalment seran 600.000 euros, segons ha informat RTVA. La decisió ha estat presa pels grups de la majoria i el president de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha explicat que s'ha dut a terme aquesta rebaixa en relació amb el que va anticipar Espot per prudència, per esglaonar el procés i evitar que el canvi fos massa agressiu.

A més, la xifra es reduirà a 400.000 euros en el cas que la inversió es faci en el fons d'habitatge destinat als pisos de lloguer, segons les esmenes que la coalició ha presentat aquest matí a la llei d'economia digital. En relació amb les residències per compte propi, ja es va anunciar que la inversió passava de 15.000 a 50.000 euros.