Augmenten els ingressos de la CASS per cotitzacions més d'un 12% el primer trimestre del 2022

Andorra la VellaEls ingressos que ha registrat la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) per cotitzacions aquest primer trimestre del 2022 han crescut tant a la branca general (+12,5%) com a la de jubilació (+16,8%) en comparació al mateix període del 2021. Així n'ha informat la parapública mitjançant un comunicat de premsa relatiu al Consell d'Administració celebrat aquest dilluns.

D'aquesta manera, la branca general ha registrat aquest primer trimestre del 2022 uns ingressos per cotitzacions d'assalariats i treballadors per compte propi de 36,1 milions d'euros, i de 3,4 milions per les cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes).

A la branca de jubilació, els ingressos per cotitzacions d'assalariats i treballadors per compte propi han suposat 41,7 milions d'euros els tres primers mesos de l'any. Els ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS han estat d'1,2 milions i les transferències del Govern per finançar les pensions no contributives han sumat altres 1,4 milions d'euros.

Pel que fa a les despeses, a la branca general han incrementat un 4% en comparació al primer trimestre de l'any passat. Les despeses de prestacions sanitàries han estat 30,2 milions (+9,1%) i les despeses de prestacions econòmiques 17,2 milions (-4,2%). Un comportament similar han tingut les despeses de la branca de jubilació, amb 31,4 milions de despeses de les pensions contributives (+10,6%), i 1,4 milions les de pensions no contributives (-4,9%).