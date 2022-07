Avança el projecte d'heliport a la Caubella

Andorra la VellaEl ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el secretari d'Estat d'Economia, Èric Bartolomé, han comparegut per exposar el calendari relacionat amb el concurs per a la concessió de l'heliport nacional que s'ha de situar als terrenys de la Caubella, a la Massana. El ministre ha indicat que la primera fase, de presentació de les ofertes i anàlisi d'aquestes, ja s'ha finalitzat i el següent pas és sotmetre el projecte a informació pública. Tal com ha recordat el ministre s'ha rebut una sola oferta presentada per una unió temporal d'empreses (UTE) formada per Helinord i Heliand.

En aquesta segona fase, que durarà un mes, i que es preveu que s'iniciï al juliol, es poden demanar aclariments, fer observacions o proposar millores tant de l'estudi de viabilitat de la infraestructura, com del seu avantprojecte i de l'avaluació d'impacte ambiental. Un cop finalitzat, si s'escau, es modificarà el projecte i es valorarà novament la proposta abans d'adjudicar-la definitivament. Gallardo també ha recordat que, un cop adjudicada i abans que se signi el contracte de concessió caldrà fer la declaració de Projecte Nacional d'Interès (PIN).

El titular de Presidència, Economia i Empresa ha exposat el projecte, que tal com ha apuntat, "compleix els requeriments mínims establerts al plec de bases i encaixa amb els objectius marcats del Govern de disposar d'una infraestructura de titularitat pública per a les necessitats actuals i futures". En aquest sentit, ha destacat que la proposta de l'UTE inclou un canvi en la ubicació dins de la mateixa parcel·la que permetrà allunyar la pista de la zona més pròxima de l'estació de Pal-Arinsal.

El projecte inclou una pista principal de 100x20 metres ampliable, una pista addicional dedicada a vols d'emergències mèdiques i de rescat, 3 posicions d'estacionament pavimentades i un hangar de més de 800 metres quadrats. La proposta prioritza la seguretat i l'adequació a les normes internacionals i és adaptable als futurs mitjans de transport encara no certificat (eVTOLs).

Com a infraestructures addicionals a les previstes al plec de bases, el projecte contempla també un edifici terminal i comercial de 900 metres quadrats a dos nivells, un bar- cafeteria, una zona per a activitats comercials i un aparcament annex de 60 places. Gallardo també ha avançat que la concessió és per 30 anys i que l'empresa podria afegir en un futur, si així ho desitja, activitats complementàries que es puguin desenvolupar en una zona declarada PIN.