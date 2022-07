Els bancs finalitzaran la substitució dels terminals TPV dels comerços a la tecnologia Android durant el darrer trimestre de l'any

Andorra la VellaEls bancs andorrans, a través de la seva filial Sermipa, que té per objectiu la prestació de serveis vinculats amb l’ús de targetes i altres mitjans de pagaments, estan procedint a substituir el 100% del parc de terminals TPV dels comerços a la tecnologia Android. El desplegament dels nous terminals es preveu que finalitzi durant l’últim trimestre de l’any.

Aquesta migració integral del parc de TPV respon a la voluntat d’apropar els comerços del Principat a la tecnologia més actualitzada, global i moderna en l’àmbit dels pagaments, i comporta la retirada de tots els terminals antics per instal·lar-ne de nous amb tecnologia Android. Addicionalment, aquests nous terminals compleixen amb els nous requeriments de seguretat que requereixen les marques.

El terminal Android permet una configuració personalitzada a les necessitats del comerç segons el sector econòmic en el qual operi. Si el comerç ho desitja, el terminal pot ser parametritzat com a dispositiu dual, és a dir, permetent realitzar les operacions tant utilitzant la xarxa wifi de l’establiment com fins ara, com a través de la xarxa de telefonia 4G que, alhora, actuaria com a sistema de seguretat en cas de dificultats per utilitzar la xarxa wifi.

Aquests terminals Android aporten també un gran valor afegit per mitjà de les diferents aplicacions (app) que s’hi poden instal·lar sota els nivells més alts de seguretat, adaptades a diferents sectors d’activitat i que queden connectades a la mateixa aplicació de pagaments.

El nou sistema permet als comerços que operen amb diversos bancs, configurar l’enviament automàtic de les operacions a les diferents entitats, sense necessitat d’haver-les de seleccionar en cada operació. Així, es facilita el cobrament de les vendes, alhora que el mateix comerç pot anar adaptant l’enviament d’operacions a les seves necessitats.

Els comerços tenen a la seva disposició una guia d’ús del terminal per conèixer totes les possibilitats que els dona el nou terminal de pagament.

Adaptació per a les persones invidents

El nou sistema està preparat i en breu es faran proves en real, per activar un sistema de pagament adaptat per a les persones invidents o amb visió reduïda per poder fer els pagaments. A través d’una activació per veu, el client podrà seguir les indicacions i fer l’operació amb total seguretat.