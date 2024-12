Un Bitcoin val per primera vegada 100.000 dòlars

Andorra la VellaBitcoin ha assolit aquest dijous una fita històrica en superar els 100.000 dòlars per primera vegada. La criptomoneda més popular ha pujat amb força, amb un increment al voltant del 4%, marcant un màxim de 102.732,6 dòlars durant la jornada. Aquest nou rècord es produeix després de l’anunci del president electe dels Estats Units, Donald Trump, de la seva intenció de nomenar Paul Atkins com a nou cap de la Comissió de Borsa i Valors (SEC), conegut defensor de les criptomonedes.

Des que Trump va vèncer Kamala Harris en les eleccions celebrades fa un mes, el Bitcoin ha registrat diversos màxims, impulsat per les promeses del president electe d’establir un marc regulador més favorable per a les criptomonedes. En el que portem d’any, el valor del Bitcoin s’ha incrementat un 140%, i un 45% des del passat 6 de novembre, quan es va anunciar la victòria de Trump.

Un nou capítol en l’ascens del Bitcoin

Experts com Fadi Aboualfa, cap d’investigació de Copper Technologies Ltd, han destacat que “el fet que el preu del Bitcoin hagi assolit els 100.000 dòlars marca una nova fase en la seva tendència alcista, que ara sembla resistent a tot, excepte als shocks exògens”. Per la seva banda, Leif Ferreira, CEO de Bit2Me, ha assenyalat que aquest nou rècord “confirma la confiança creixent en el Bitcoin com a actiu financer revolucionari, capaç de prosperar en un entorn de volatilitat”.

El context macroeconòmic també ha estat clau en aquest ascens, amb tipus d’interès baixos tant als Estats Units com a Europa, que han incentivat els inversors a buscar actius amb un rendiment més elevat.

Paul Atkins, un aliat de les criptomonedes

Paul Atkins substituirà Gary Gensler al capdavant de la SEC, qui dimitirà el 20 de gener, coincidint amb la tornada de Trump a la Casa Blanca. Atkins, que ja havia estat comissionat de la SEC durant la presidència de George W. Bush, aposta per una regulació financera més laxa i sancions més moderades.

Segons Trump, Atkins entén que “els actius digitals i altres innovacions són crucials per fer que els Estats Units siguin més grans que mai”. Aquest suport explícit a les criptomonedes contrasta amb l’enfocament del seu predecessor i ha estat un factor decisiu en l’eufòria del mercat.

Dos bilions de dòlars de capitalització

Amb un preu de 100.000 dòlars, la capitalització de mercat del Bitcoin supera els dos bilions de dòlars, convertint-lo en un actiu més gran que gairebé totes les empreses públiques del món, excepte unes poques com Nvidia, Apple i Alphabet (la matriu de Google). A més, aquesta capitalització és superior al mercat de bons de països com Espanya o el Brasil, i s’acosta al valor total de l’índex britànic FTSE 100, segons dades de Bloomberg.