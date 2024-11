Donald Trump, guanyador de les eleccions: "Serà l'edat d'or dels Estats Units"

Andorra la VellaDesprés d’una nit electoral plena de suspens, Donald Trump ha reclamat la victòria a les eleccions presidencials nord-americanes, on s'ha consolidat com a favorit amb 267 vots del Col·legi Electoral, només a tres dels 270 requerits per garantir la Casa Blanca. Segons els últims resultats de l’agència Associated Press (AP), Kamala Harris es manté a una distància de 224 vots electorals.

Amb un suport popular del 51,2 % —equivalent a 69.660.363 vots— Trump ha aconseguit així un avantatge clar respecte a Harris, que registra 64.442.200 vots (47,3 %). Els candidats menors, com Jill Stein del Partit Verd, amb 582.126 vots (0,4 %), i Robert Kennedy com a candidat independent, amb 570.789 vots (0,4 %), han quedat sense impacte electoral significatiu. Tot i que la AP encara no ha declarat oficialment un guanyador, Trump ha anunciat la seva victòria des de Florida.

Als 78 anys, Trump esdevé el segon president de la història en recuperar la Casa Blanca després d'un intent de reelecció fallit. L'acompanyarà en aquesta nova etapa JD Vance, senador per Ohio, com a vicepresident dels Estats Units. Amb un to emotiu i envoltat de la seva família, Trump ha assegurat que el seu moviment polític "és el més gran mai vist" al país i ha promès que "aquesta serà l'edat d'or dels Estats Units".

"Ara el nostre moviment arribarà a un altre nivell perquè ajudarem el país a sanar", ha expressat davant els seus seguidors, subratllant que una de les seves prioritats serà abordar la migració.

Hem de segellar les fronteres. Volem que la gent torni a entrar, però han de fer-ho legalment. ” Donald Trump

L'atenció a l'altra banda de l'Atlàntic

L’impacte de la seva victòria ja s’ha començat a sentir arreu del món. Benjamin Netanyahu, primer ministre d'Israel, ha estat un dels primers a felicitar Trump, destacant que el seu "retorn històric" obre una nova etapa d'aliança entre Israel i els Estats Units. Emmanuel Macron, president de França i Copríncep, també ha celebrat el triomf de Trump, instigant-lo a "treballar per la pau i la prosperitat". A Europa, Giorgia Meloni, primera ministra d'Itàlia, ha parlat en nom de "l'aliança indestructible" entre els seus països.

Al final del seu discurs, Trump ha declarat que "Déu em va salvar la vida per una raó, i aquesta raó era salvar el nostre país", referint-se a un intent d’assassinat del qual es va salvar el passat juliol. Amb aquestes paraules, Trump ha reafirmat el seu compromís amb els nord-americans i ha assegurat que farà els possibles per “fer Amèrica gran de nou, gran per a tots els americans".

Ajudarà Trump a parar la guerra a Ucraïna?

La reacció internacional continua creixent, amb líders com Volodímir Zelenski, president d'Ucraïna, esperant que la victòria de Trump enforteixi el suport bipartidista dels Estats Units al conflicte amb Rússia. A Amèrica Llatina, Nayib Bukele, president d’El Salvador, ha expressat també el seu suport a Trump, publicant una imatge d'ambdós líders amb un missatge de benedicció.

Mentre Trump es prepara per a la seva tornada a la Casa Blanca, els seus seguidors celebren una victòria que, segons ell, "obrirà una era d'or per als Estats Units".