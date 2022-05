Black Comet Hosting, la primera empresa andorrana dedicada a la mineria 'crypto'

Andorra la VellaEs parla molt de les criptomonedes, del potencial d'inversió i del risc que tenen, però pocs saben com es fabriquen aquests actius digitals. La seva producció és un negoci per si mateix i ja estan apareixent al país iniciatives empresarials que busquen minar des del nostre territori. Una d'elles és Black Comet Hosting, una nova companyia andorrana, que aviat es posarà en marxa, i que facilitarà als inversors l'espai i l'equipament necessari per generar actius digitals. Tal com ha explicat Carlos Salinas, un dels seus cofundadors, al programa 'A l'Alça', "si vols minar, nosaltres et donem el lloc per fer-ho i et proporcionem el 'hardware'; si tu vols comprar cinc màquines nosaltres te les proveïm, les instal·lem a la nostra nau i el nostre treball és garantir que aquestes màquines estiguin treballant 24 hores. Fem el manteniment i per tot això cobrem un lloguer. Tu tindràs un accés remot a la teva màquina i sabràs en tot moment el que està minant i tu ja faràs el que creguis, si mantenir-ho, vendre-ho...". La nova empresa està en fase de constituir-se; estan acabant de muntar la instal·lació de l'espai, i en pocs mesos esperen posar-la en marxa. Això sí, insisteixen en el fet que, aquest negoci s'ha de veure com una aposta a llarg termini.

Minar criptomonedes és un procés complex en el qual, els ordinadors es passen hores treballant per resoldre un algoritme, amb l'objectiu de desxifrar-lo i rebre l'actiu digital com a premi. En el cas dels bitcoins, per exemple, com el seu nombre és limitat, a mesura que passen els anys, els algoritmes són cada vegada més complicats. Perquè Andorra fos considerat un lloc ideal per a la mineria de criptomonedes, no n'hi ha prou que l'electricitat sigui més barata que a altres països, ens faltaria produir el total de l'energia i no pas haver-la d'importar com es fa ara mateix. En aquest sentit, Islàndia o els Estats Units encaixarien millor en aquest perfil. En aquest sentit, Salinas ha afirmat que "Andorra no és el millor per minar, però compensa, perquè el tema de l'electricitat és més barat, tens una temperatura ambient la qual et fa estalviar costos en tot el tema de la ventilació i condicionament del lloc on has de tenir les màquines i no ho has de comptar en el 'business plan' i sobretot és un país amb seguretat, la tecnologia de telecomunicacions està molt ben desenvolupada i un interès governamental per acomodar i potenciar aquesta nova economia".

La mineria de criptomonedes és una mostra més de l'evolució tecnològica que estem vivint i que inevitablement comportarà un canvi en les relacions financeres. A poc a poc, aniran sorgint negocis vinculats a aquesta activitat i Andorra veurà en pocs anys com creix l'ecosistema al voltant de l'economia Blockchain.