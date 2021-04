La bretxa salarial entre dones i homes se situa en 400 euros al mes

Andorra la VellaEls assalariats de 15 i més anys guanyaven de mitjana 2.130 euros nets al mes el 2020. Pel que fa a la distribució de les remuneracions, el 40% de la població guanya entre 1.497 i 2.402 euros (35,8% de la massa salarial), el 30% de població guanya menys de 1.497 euros (16,7% de la massa salarial), i el 30% restant guanya més de 2.402 euros (47,5% de la massa salarial). En base a aquestes dades fetes públiques per Estadística tenim que en la seva feina principal, les dones assalariades guanyen de mitjana 1.903 euros nets al mes i la mitjana dels homes suposa 2.340 euros, cosa que representa una bretxa aproximada del 440 euros.

Els homes tenen una concentració relativa més elevada en remuneracions altes que les dones. Així, el 37,2% dels homes ingressen més de 2.402 euros nets al mes, enfront del 22,2% en el cas de les dones. En les remuneracions més baixes passa el contrari, el 39,6% de les dones obtenen una remuneració inferior a 1.497 euros nets al mes, respecte al 21,1% dels homes. Una de les raons principals d'aquestes desigualtats en la mitjana i la distribució de les remuneracions és que les dones treballen més sovint a temps parcial i en sectors d'activitat menys remunerats que els homes, indiquen les dades d'Estadística.

Quant a la remuneració mensual mitjana en el sector públic i parapúblic se situa en 2.618 euros nets l’any 2020, mentre que en el sector privat s’estima en 2.012 euros, derivat de l’elevada heterogeneïtat que hi ha al sector privat. Al sector públic i parapúblic s’evidencia un menor desequilibri salarial entre homes i dones. Respecte a la remuneració mensual mitjana en el sector públic i parapúblic i el nivell d’estudis, destaquen els assalariats amb estudis terciaris on la bretxa es redueix al 7,1%.

D'altra banda, cal destacar que dels assalariats de 15 anys i més, el 7,6% tenen un contracte de durada determinada o temporal (-1,0 punt respecte a l’any 2019). L’any 2020 la població ocupada va treballar 31,1 hores setmanals efectives, el que representa un 10,9% menys d’hores treballades que a l’any 2020 com a conseqüència del confinament per la Covid-19 i les reduccions de jornada laboral. Respecte als treballadors per compte propi han fet unes 35,2 hores setmanals mentre que els assalariats han treballat unes 30,5 hores setmanals.

El 91,4% de la població ocupada de 15 anys i més treballen en una jornada a temps complet i han fet 32,5 hores setmanals efectives durant la setmana de referència. La proporció d’ocupats a temps parcial ha augmentat 2 punts respecte al 2019 i se situa en el 8,0%. Cal destacar que el percentatge de dones assalariades a temps parcial és tres vegades superior al dels homes.