La bretxa salarial entre homes i dones era de 480 euros el 2021

Andorra la VellaL'any 2021, la població d'Andorra d'entre 15 i 64 anys se situa en 57.112 persones, el 83,5% d'aquest tram d'edat es consideren població activa segons la definició de l'Organisme Internacional del Treball (OIT), és a dir, tenen una ocupació o estan en situació d'atur (47.699 persones). La taxa d'ocupació estimada de la població d'entre 15 i 64 anys pel 2021 se situa en el 81,1%, el que suposa un increment de 0,9 punts respecte a l'any 2020 anterior. Així es desprèn de la nota publicada aquest dijous pel departament d'Estadística, en la qual s'indica que la ràtio es posiciona en el nivell més alt dels últims deu anys. Entre les persones ocupades de 15 anys i més, destaca que vuit de cada deu són assalariades (83,9% l'any 2021 en comparació amb el 85,5% l'any 2020), el 91,5% tenen una jornada a temps complet (91,4% l'any 2020), i el 89,9% tenen un contracte indefinit (91,8% l'any 2020). Per contra, el 15,5% són treballadors per compte propi, destacant un augment d'1,6 punts respecte al 2020 (13,9%).

La remuneració mensual estimada dels ocupats assalariats l'any 2021 és de 2.174 euros nets, per un treball de 39,4 hores setmanals habituals i 32,6 hores setmanals efectives de mitjana, un import que representa un increment d'un 2,1% amb relació a l'any 2020 (2.130 euros). Les dones assalariades guanyen de mitjana 1.932 al mes, mentre que la remuneració mitjana dels homes assalariats és de 2.412 euros, el que evidencia que la bretxa salarial entre gèneres se situa en 480 euros. Segons l'anàlisi de la remuneració mitjana mensual estimada per ocupació, destaquen els directius i tècnics, els treballadors del sector financer i de la construcció, ocupats amb estudis superiors, assalariats del sector públic i parapúblic, treballadors a jornada laboral completa, assalariats amb contracte indefinit, personal amb una antiguitat en l'empresa de més de deu anys.

Quant al nombre d'hores efectives treballades l'any 2021, incrementa un +10,1%, suposant una millora de 3.776 llocs de feina per un treball de 40 hores setmanals. Aquest indicador ha recuperat els nivells prepandèmia. En relació amb la taxa d'atur, des del departament informen que és de 2,9%, situant-se a nivells de 2020. L'atur de llarga durada, l'any 2021 representa el 8% dels aturats augmentant un 1,2% amb relació l'any 2020. El 88,5% dels aturats han tingut feina anteriorment (84,1% l'any 2020), actualment no tenen feina perquè l'han perdut involuntàriament, per raons com l'acomiadament individual (34,7%). Els mètodes més freqüents per cercar feina són a través d'amics, parents o coneguts, o presentar el currículum directament a l'empresa. Les ocupacions més cercades són la d'administratiu i la de treballador de serveis.

Al llarg de l'any 2021, la taxa d'inactivitat dels 15 als 64 anys continua amb una tendència baixista i decreix 0,8 punts amb relació l'any 2020 i se situa en el 16,5%. Les persones inactives de 15 anys o més són majoritàriament persones jubilades, que cursen estudis o reben formació. En referència als països veïns i les economies de l'entorn, s'aprecia una millora generalitzada en les taxes del mercat laboral, destacant positivament les taxes del Principat respecte a les taxes d'Espanya, França i el conjunt europeu.