Andorra la VellaEl departament d'Estadística ha fet públiques aquest dijous les previsions de creixement del Producte Interior Brut (PIB) per al període 2021-2026. Així, s'estima que el PIB per aquest any creixerà un 5,3%, i seguirà augmentant un 5,7% l'any vinent, tot i que de cara als anys 2023 i 2024 s'espera que l'increment no superi el 3,2% i el 2,5%, i més enllà s'estimen unes previsions que no superen l'1,3%.

La previsió pel període 2021-2026 es fonamenta en la modelització del PIB andorrà en funció dels creixements previstos en les economies de l'entorn (per a les quals es disposen de previsions de l'FMI). En aquest sentit, Estadística assenyala que el conjunt d'aquestes previsions es compliran si la relació estructural entre el creixement d'Andorra i el de França, Espanya i la UE (zona euro) es manté, és a dir, si no hi ha un canvi estructural. A més, també caldrà que les previsions de creixement de França, Espanya i la UE siguin correctes.

A més a més, a causa de l'actual crisi sanitària, cal tenir en compte que les previsions depenen de diversos factors incerts, entre els quals destaquen la durada dels bloquejos necessaris; el distanciament social voluntari, que afectarà la despesa; la capacitat dels treballadors per aconseguir feina, possiblement en diferents sectors que pot dificultar la recuperació de l'activitat un cop s'esvaeixi la pandèmia, i el ritme d'immunització i vacunació mundial.

Pel que fa al nombre d'assalariats, s'espera que el creixement per enguany sigui del 2,1% i arribarà al 2,3% el 2022. Tot i això, els anys posteriors (2023-2026) s'espera que l'augment sigui poc significatiu amb xifres de l'1,5%, l'1,3%, el 0,8% i el 0,7% respectivament. Quant a la massa salarial, s'espera un augment pel 2021 del 6%, augmentarà fins al 7% el 2022, i anirà reduint-se de forma progressiva els anys 2023 (5%), 2024 (4,5%), 2025 (3,3%) i 2026 (3,2%). En aquest sentit, cal destacar que la massa salarial s'identifica com un dels components principals de l'estimació del PIB pel costat de la renda.