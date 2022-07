Brownie obre un segon punt de venda a Andorra

Brownie amplia la seva xarxa de botigues arribant als 85 punts de venda. La firma catalana arrodoneix xifra gràcies a l’obertura, avui divendres, d’una nova botiga ubicada dins el centre comercial Illa Carlemany.

En un espai de 100 metres quadrats, Brownie continua el seu procés d’expansió seguint les pautes de la nova imatge de botiga que la firma ha començat a implantar aquesta primavera en les darreres obertures. Brownie posarà a disposició dels seus clients les diferents línies de producte que distribueix incloent peces per vestir, calçat, bosses de mà i altres accessoris.

Tot això sumant les etiquetes especials com Intimate o ReLove, la seva col·lecció eco-friendly. Amb aquesta segona obertura, Andorra reforça la seva posició com a mercat estratègic per l’empresa que aconsegueix apropar-se no només al client local sinó també al gran públic internacional que cada any escull el Principat com a destí de vacances i, principalment, com a destí europeu per gaudir dels esports d’hivern.

RESTYLING A PYRÉNÉES ANDORRA

A Pyrénées Andorra , l’espai Brownie, ubicat a la secció de moda dona de la primera planta, amplia el seu espai per oferir-te totes les novetats possibles de les diferents col·leccions que l’empresa dissenya, produeix i distribueix. Peces de vestir destinades al públic jove que s’enamora de Brownie al primer instant. Visitant la renovada zona de Brownie de Pyrénées Andorra gaudiràs d’una experiència de compra propera i acollidora.