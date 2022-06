Llum verda de Brussel·les al topall del gas per abaratir la llum a Espanya

Madrid / BarcelonaFumata blanca al topall al preu del gas dos mesos després de l'acord polític. Han calgut setmanes d'estira-i-arronses per tancar els detalls tècnics de la mesura, fins que aquest dimecres la Comissió Europea ha donat llum verda a l'excepció ibèrica sol·licitada per Espanya i Portugal, perquè entén que "compleix les normes de competència", segons ha informat l'executiu comunitari. Aquest mecanisme "temporal i excepcional" és el que ha de permetre rebaixar la factura de la llum durant els pròxims dotze mesos, tal com van acordar els dos països amb l'executiu comunitari. En concret, el govern espanyol estima que l'anomenada excepció ibèrica rebaixarà entre un 15% i un 20% el rebut de la llum de les famílies, segons ha apuntat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquest dimecres des del Congrés de Diputats. "Rebaixarà la factura de les famílies i les empreses i les protegirà de la volatilitat dels preus del gas als mercats internacionals", defensen des del ministeri de Transició Ecològica.

La mesura feia dies que estava aprovada per part dels dos executius , tant l'espanyol com el portuguès, però faltava la llum verda definitiva de la Comissió perquè pogués entrar en funcionament. Segons ha informat el govern espanyol, aquest topall del gas es començarà a aplicar a la subhasta de dimarts que ve, 14 de juny. Es tracta d'un topall al preu del gas que beneficiarà tots els clients domèstics i industrials, independentment de si estan al mercat regulat o no, segons va explicar el govern espanyol. Tal com va detallar la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, la mesura permetrà que d'un preu de mitjana actual del megawatt hora (MWh) de 210 euros al mercat majorista es baixi fins als 130 euros de mitjana.

12 mesos en funcionament

La mesura estarà en vigor fins al 31 de maig de l'any que ve, segons ha informat la Comissió Europea. El topall començarà sent de 40 euros/MWh i progressarà fins a un màxim de 70 euros. En concret, els primers sis mesos el preu del gas tindrà un topall de 40 €/MWh, i a partir del setè mes anirà pujant progressivament cinc euros mensuals fins a un màxim de 70 euros, de manera que en el conjunt dels dotze mesos la mitjana del preu del gas serà de 48,8 €/MWh. Pel que fa a la compensació a les centrals de cicle combinat, que continuaran pagant el gas al seu preu normal, recaurà sobre els usuaris.

Com es finançarà? El cost de la mesura serà de 6.300 milions d'euros en el cas espanyol i de 2.100 milions per a Portugal, segons ha informat en un comunicat el departament de Competència de la Comissió. Això es compensarà amb el peatge que paguen les comercialitzadores per transportar l'energia d'Espanya a França, els anomenats ingressos de congestió. I també a través d'un recàrrec als usuaris que es beneficiïn de la mesura, com ara aquells rebuts de tarifa plana o PVPC, o a tots aquells que es renovin a partir d'ara. El govern de Sánchez sempre ha defensat que, malgrat la compensació, els consumidors en sortiran beneficiats igualment. De fet, entre els ciutadans que més hi guanyaran hi ha els que tenen contractada una tarifa regulada o PVPC que està vinculada al preu diari del mercat majorista i, per tant, han patit més la volatilitat d’aquests mesos.

Amb tot, la mesura sempre ha aixecat reticències a Brussel·les per una possible alteració del mercat elèctric europeu. Finalment, segons el departament de Competència la temporalitat del mecanisme garanteix el compliment de les normes, així com "la integritat del mercat únic".

Un mercat elèctric fallit

La notícia arriba el dia en què la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha admès que el mercat elèctric marginalista , en què el gas acaba marcant el preu de tota l'electricitat, no funciona. Ho ha dit durant la sessió d'aquest dimecres del Parlament Europeu. La dirigent comunitària s'ha mostrat favorable a una reforma que eviti que el gas marqui el preu del kilowatt hora, al considerar que és un sistema que no s'adapta a la realitat actual de "renovables dominants".

Von der Leyen ha apuntat que el gas, la font de generació elèctrica més cara, defineix tot el preu d'un sistema que "ja no funciona" perquè es va dissenyar fa 20 anys, quan les fonts renovables començaven, però ara ja són "més eficients i més barates". "Aquest sistema de mercat ja no funciona. Hem de reformar-lo, hem d'adaptar-lo a les noves realitats de les renovables dominants", ha reblat la presidenta de la Comissió, que ha indicat que per canviar-lo caldrà una "reforma enorme" que portarà temps, perquè ha d'estar "molt ben pensada".

Les paraules de la presidenta de la Comissió suposen un canvi radical en la postura que mantenia fins ara l'executiu de Brussel·les, que defensava el mercat marginalista. De fet, la nova postura s'acosta més a la que defensava Espanya i que va donar peu a establir el topall del preu del gas, que Brussel·les va admetre perquè la península Ibèrica es pot considerar una illa energètica per la manca d'interconnexions. Fins fa només uns mesos, la comissària europea d'Energia, Kadri Simson, defensava que el model actual és "la millor opció" per als usuaris i les empreses europees.