Es busca soci inversor andorrà per a empresa mexicana

Andorra la VellaCada any, desenes de marques intenten expandir la seva franquícia afegint el Principat a la seva llista de països, però els falta el soci inversor andorrà que vulgui apostar pel negoci, i això és precisament el que està fent en aquests moments la companyia The Big Waffle. Acaben d'obrir un dels seus establiments a Madrid -tenen tres establiments a Mèxic-, i ara volen posar el peu a Andorra. Tal com han explicat Gonzalo Guzmán i Myriam Cinta, cofundadors de The Big Waffle, al programa 'A l'Alça', el Principat "és un país que sempre ens ha atret molt per la seva història, l'enclavament, ens encanta la muntanya i la natura, i vam decidir anar a Andorra a visitar-la, i jo que em dedico al màrqueting em vaig posar a investigar i vam detectar que hi havia una oportunitat molt interessant a Andorra perquè és un país que té molts plans els 365 dies de l'any, pots pujar la muntanya a l'estiu i baixar-la esquiant a l'hivern, ens va semblar ideal connectar aquestes activitats de ciclisme o la neu, amb els nostres 'waffles'.

Val a dir que qualsevol turista que visiti regularment el Principat haurà pogut comprovar que durant els darrers anys l'oferta gastronòmica ha crescut en quantitat i en qualitat i que s'està fent un gran esforç per posicionar el país com una destinació vinculada al bon menjar. "Veiem que està creixent moltíssim Andorra i és un bon moment per entrar-hi; és un mercat que, a més a més, està demandant productes i serveis innovadors i diferents i crec que el moment és excel·lent", ha remarcat Guzmán.

Després d'avaluar el mercat, els agradaria obrir a Andorra la Vella, però tampoc descarten altres enclavaments com La Massana o El Pas de la Casa, on han comprovat que el flux de visitants és elevat. "Volem un soci que l'apassioni el projecte i que vingui a sumar; no volem ser una franquícia d'aquelles on jo et dono un manual i et deixo sol que treballis, volem cocrear, fer créixer la marca i fins i tot continuar innovant amb aquest soci. Pensem en un soci que hagi viscut tota la vida a Andorra, que li interessi el projecte i que potser fem una barreja de la cuina de muntanya amb els gofres, per què no?", ha assegurat Cinta.

El model franquiciat és un tipus de contracte molt comú que permet a les petites i mitjanes empreses poder expandir la seva marca i competir amb les grans multinacionals. Parelles com en Gonzalo i la Myriam, han trobat en aquest sistema la manera ideal per fer créixer el seu concepte gastronòmic.